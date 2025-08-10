Előny, hogy nem nulláról indulunk, motivált mindenki! – Szilágyi Zoltán a hobbijairól, a DVSC felkészüléséről és a válogatottról is beszélt

– Az év nagy részében nem vagyok otthon, Dabason. A lányaim már felnőttek, elköltöztek, de a feleségem gyakran meg szokott látogatni itt, Debrecenben. Most hosszabb volt a nyári szünet, ezért úgy döntöttünk, hogy otthon maradok. A szüleim a közelben laknak, van egy medencéjük, amit gyakran használtam. Ez a nyár számomra a nyugalomról, a pihenésről, a kikapcsolódásról szólt. A feleségemmel rövidebb időtartamra mentünk el még egy-két helyre – gondolt vissza a mögöttünk hagyott időszakra Szilágyi Zoltán, a DVSC kézilabdacsapatának vezetőedzője.

Szilágyi Zoltán, a DVSC kézilabdacsapatának vezetőedzője volt a vendégünk

Forrás: Vida Márton Péter

A Haon sport témájú podcastjának, a H szektornak ugyanis Szilágyi Zoltán volt a legutóbbi vendége, aki többek között beszélt a debreceni életéről, a felkészülésről, a DVSC céljairól és a válogatottról is.

A tréner megosztotta a hallgatókkal, hogy kimondottan szeret kerékpározni és úszni. Debrecenben új otthonra talált, szereti a Nagyerdőt, a strandra is gyakran ellátogat, de olykor a DVSC labdarúgócsapatát is a helyszínen biztatja, hiszen szereti a focit is. A Csokonai Színház előadásait is kedveli, néha az Apolló Moziba is elmegy, de a főtéren lévő programokról is szót ejtett.

Hamarosan ki sem látszanak a munkából Szilágyi Zoltánék

Szilágyi Zoltán aztán a felkészülési időszakról mondta el gondolatait. – Nem sok pihenés jut, ugyanakkor ebben az időszakban nem éri annyi stressz és nyomás a csapatot. Még nem videózunk annyit, ez egy kellemesebb állapot. Szeptembertől több fronton is bizonyíthatunk, ki sem fogok látszani a munkából. Eddig azt kaptam, amit vártam, nagy előny, hogy nem a nulláról indulunk.

Egy olyan csapattal dolgozunk, amelynek a nagy része már együtt játszott. Továbbra is a védekezésre építve, a gyorsjátékot erőltetve játszanánk

– fogalmazott Szilágyi Zoltán, aki kiemelte: héthetes a felkészülési program, melynek végén egy rangos négycsapatos hazai rendezésű torna lesz. Ekkorra már láthatják, hogy a Loki valójában milyen játékerőt fog képviselni.

Ez lehet minden idők legerősebb kerete? – tettük fel a kérdést. – Ez gy jó kérdés, én is hallottam, hogy sokan így gondolják. Nem lebecsülve a csapatunkat, ezzel azért vitatkoznék. Tavaly az összeszokottság mindenképpen probléma volt, de egyre érettebb lett a csapat játéka.

Vannak kifejezetten jó játékosaink, az ő szerepüket kell megtalálnunk, és azt, hogy a csapat miként tud működni. Az összhang, az egység, a kialakult játék és a mentális erő dönti el, ki mennyire jó. Mint már mondtam, előny, hogy nem nulláról fogunk indulni ebben az évben!

– ecsetelte.