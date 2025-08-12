Ezt üzente a fiataloknak Sergio Navarro!

Mint arról már beszámoltunk: múlt hétvégén rendezték a 35. Karnevál Kupát Debrecenben. A díjak átadásában többek között a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro is segített. A tréner felhívta rá a figyelmet: életében mindig a futball volt a legfontosabb. Szerinte aki profi labdarúgóvá szeretne válni, annak is hasonlón kell gondolkodnia. Kiemelte, hogy mindig előszeretettel néz utánpótlás-meccseket, szeret a fiatalokkal foglalkozni. Reméli, hogy a folytatásban is sok tehetség futballozhat majd a DVSC Ladarúgó Akadémián, és többen is csatlakozhatnak majd a felnőtt alakulathoz.

Ezért is fontos a torna

– Nagyon örülök a színvonalas nemzetközi tornáknak, így a Karnevál Kupának is. Köszönöm a meghívást, érdeklődve követtem az eseményeket. A gyermekek nagy örömmel futballozhattak a családjuk, barátaik előtt, ez valójában egy nagy focifesztivál sok nemzet csapatának részvételével. Nagyon fontos ez a torna Debrecen városának és csapatának is. Azt üzenem a fiataloknak, hogy csinálják azt, amit szeretnek. Nagyon fontos, hogy bízzanak magukban és jó kedvvel futballozzanak. Kívánom, hogy mindenki elérje a maga elé kitűzött célokat! – hangoztatta Sergio Navarro, aki azzal zárta, hogy az ehhez hasonló tornák nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok fejlődjenek.

