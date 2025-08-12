augusztus 12., kedd

Klára névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Ezt üzente a fiataloknak Sergio Navarro!

Címkék#DVSC#Debrecen#Karnevál Kupa#Debreceni Olasz Focisuli#Sergio Navarro#DVSC Ladarúgó Akadémia#olasz focisuli#Debreceni VSC

A Debreceni VSC vezetőedzője előszeretettel néz utánpótlás-meccseket is. Korábban már dolgozott Spanyolországban a Villarrealnál és az Athletic Bilbaónál – immáron Debrecenben figyeli a tehetségeket.

Tóth Huba Elemér
Ezt üzente a fiataloknak Sergio Navarro!

Sergio Navarroval többszáz gyermek fotózkodott

Forrás: Czinege Melinda

Mint arról már beszámoltunk: múlt hétvégén rendezték a 35. Karnevál Kupát Debrecenben.  A díjak átadásában többek között a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro is segített. A tréner felhívta rá a figyelmet: életében mindig a futball volt a legfontosabb. Szerinte aki profi labdarúgóvá szeretne válni, annak is hasonlón kell gondolkodnia. Kiemelte, hogy  mindig előszeretettel néz utánpótlás-meccseket, szeret a fiatalokkal foglalkozni. Reméli, hogy a folytatásban is sok tehetség futballozhat majd a DVSC Ladarúgó Akadémián, és  többen is csatlakozhatnak majd a felnőtt alakulathoz. 

Ezért is fontos a torna

– Nagyon örülök a színvonalas nemzetközi tornáknak, így a Karnevál Kupának is. Köszönöm a meghívást, érdeklődve követtem az eseményeket. A gyermekek nagy örömmel futballozhattak a családjuk, barátaik előtt, ez valójában egy nagy focifesztivál sok nemzet csapatának részvételével. Nagyon fontos ez a torna Debrecen városának és csapatának is. Azt üzenem a fiataloknak, hogy csinálják azt, amit szeretnek. Nagyon fontos, hogy bízzanak magukban és jó kedvvel futballozzanak. Kívánom, hogy mindenki elérje a maga elé kitűzött célokat! – hangoztatta Sergio Navarro, aki azzal zárta, hogy az ehhez hasonló tornák nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok fejlődjenek.

A 35. Karnevál Kupa képei itt tekinthetők meg:

Karnevál Kupa Debrecenben

Fotók: Czinege Melinda

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu