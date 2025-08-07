Senánszky Petra is viszi a magyar zászlót a Világjátékok megnyitóján!

Az uszonyosúszásban induló Senánszky Petra és a sárkányhajóban rajthoz álló Korisánszky Dávid viszi a magyar zászlót a csengtui Világjátékok csütörtöki megnyitóján – közölte a közösségi oldalán a Nemzeti Versenysport Szövetség.

A 31 éves Senánszky pályafutása során ötször nyert aranyérmet Világjátékokon, úszásban pedig kétszeres Európa-bajnok. A 32 esztendős kenus háromszor szerzett bronzérmet világbajnokságokon.

A Debreceni Búvárklub sportolója számára különösen emlékezetes pillanat lesz ez: 2017 után immár másodszor lesz zászlóvivő – áll az MBSZ Facebook-oldalán.

A nyitóünnepség – magyar idő szerint – 14 órakor kezdődik. A 12. Világjátékokon 110 országból több mint négyezer sportoló vesz részt, akik 34 sportágban mérik össze a tudásukat Szecsuán tartomány fővárosában. A magyar színeket 19 sportágban 72 sportoló képviseli.