Uszonyosúszás

2 órája

Kettős debreceni győzelem a Világjátékokon!

Címkék#Pernyész Dorottya#Debreceni Búvárklub#Senánszky Petra

Haon.hu
Kettős debreceni győzelem a Világjátékokon!

A Debreceni Búvárklub sportolói 100 méteres uszonyos gyorsúszásban remekeltek hétfőn a Világjátékokon. Senánszky Petra továbbra is verhetetlen, ezúttal 45.23-as időeredménnyel csapott célbe elsőként. Pernyész Dorottya pedig 47.57-es időeredménnyel ezüstérmes lett.

Cikkünk hamarosan frissül.

 

