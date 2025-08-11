Uszonyosúszás
2 órája
Kettős debreceni győzelem a Világjátékokon!
A Debreceni Búvárklub sportolói 100 méteres uszonyos gyorsúszásban remekeltek hétfőn a Világjátékokon. Senánszky Petra továbbra is verhetetlen, ezúttal 45.23-as időeredménnyel csapott célbe elsőként. Pernyész Dorottya pedig 47.57-es időeredménnyel ezüstérmes lett.
Cikkünk hamarosan frissül.
Kézilabda
18 órája
Előny, hogy nem nulláról indulunk, motivált mindenki! – Szilágyi Zoltán a hobbijairól, a DVSC felkészüléséről és a válogatottról is beszélt
