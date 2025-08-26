augusztus 26., kedd

Világjátékok

1 órája

Magyar sportdiplomáciai szenzáció: Senánszky Petra is a bizottság tagja!

Senánszky Petra

Forrás: NS-archív

Az IWGA örömmel jelenti be annak a hét sportolónak a nevét, akiket beválasztottak a szervezet Sportolói Bizottságába a 2025–2029-es időszakra. A Nemzeti Versenysport Szövetség pedig büszkén tette hozzá, hogy három magyar jelölt – köztük a DSI Debreceni és a Debreceni Búvárklub kiválósága, Senánszky Petra is bekerült a tagok közé! 

A 2025. augusztus 3–16. között Kínában, Csengtu városában megrendezett Világjátékok alatt zajló szavazási időszakban az akkreditált sportolók online adhatták le voksaikat, hogy kiválasszák képviselőiket.

Ez a választás ismét megerősíti az IWGA elkötelezettségét a sportolók bevonása és részvétele mellett a Világjátékok irányításában. A sportolók egy 20 fős jelöltlistáról kerültek megválasztásra, amely számos sportágat és országot képviselt. A jelölteket saját nemzetközi szövetségeik állították. Az eredmény egy sokszínű és tapasztalt bizottságot biztosít, amely hatékonyan képviselheti a sportolók érdekeit az IWGA családján belül.

Az IWGA alapszabályának megfelelően az elnök 2025 októberéig legfeljebb két további tagot nevezhet ki annak érdekében, hogy biztosítsa a nemek, sportágak és földrajzi térségek közötti kiegyensúlyozott képviseletet. A Sportolói Bizottság végleges összetételének megerősítése után sor kerül az új bizottság első ülésére, amelyen a tagok megválasztják az elnöküket. A megválasztott elnök egyben az IWGA Végrehajtó Bizottságának is tagja lesz a teljes ciklus idejére, 2025 és 2029 között.

 


 

