Verhetetlen: Senánszky Petra aranyérmes a Világjátékokon!

Senánszky Petra szerezte a csengtui Világjátékokon szereplő magyar csapat első aranyérmét! Az uszonyosúszás koronázatlan királynője 50m uszonyos gyorsúszásban nem talált legyőzőre. A DSI Debrecen klasszisának összesen ez a hatodik aranya a Világjátékokon, valamint ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala.

A másik magyar versenyző, a mindössze 17 éves Turucz Zoé 4. helyen végzett a döntőben.