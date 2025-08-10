Világjátékok
1 órája
Verhetetlen: Senánszky Petra aranyérmes a Világjátékokon!
Ez már összesen a hatodik aranya a Világjátékok történetében.
Senánszky Petra szerezte a csengtui Világjátékokon szereplő magyar csapat első aranyérmét!
Forrás: MTI-archív
Fotó: Illyés Tibor
Senánszky Petra szerezte a csengtui Világjátékokon szereplő magyar csapat első aranyérmét! Az uszonyosúszás koronázatlan királynője 50m uszonyos gyorsúszásban nem talált legyőzőre. A DSI Debrecen klasszisának összesen ez a hatodik aranya a Világjátékokon, valamint ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala.
A másik magyar versenyző, a mindössze 17 éves Turucz Zoé 4. helyen végzett a döntőben.
