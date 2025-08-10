augusztus 10., vasárnap

Verhetetlen: Senánszky Petra aranyérmes a Világjátékokon!

Ez már összesen a hatodik aranya a Világjátékok történetében.

Senánszky Petra szerezte a csengtui Világjátékokon szereplő magyar csapat első aranyérmét!

Senánszky Petra szerezte a csengtui Világjátékokon szereplő magyar csapat első aranyérmét! Az uszonyosúszás koronázatlan királynője 50m uszonyos gyorsúszásban nem talált legyőzőre. A DSI Debrecen klasszisának összesen ez a hatodik aranya a Világjátékokon, valamint ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala.
A másik magyar versenyző, a mindössze 17 éves Turucz Zoé 4. helyen végzett a döntőben.

 

