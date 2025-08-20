augusztus 20., szerda

Labdarúgás

3 órája

Sándor Tamás ezt gondolja a DEAC mostani helyzetéről

Sándor Tamás ezt gondolja a DEAC mostani helyzetéről

Sándor Tamás a DEAC csapatkapitánya

Forrás: DEAC

Futószalagon szállították a helyzeteket Urbin Péter tanítványai múlt vasárnap Hatvanban. Nem sok esélyt hagytak ellenfelüknek a fekete-fehérek, a nyomás pedig a 26. percben érett góllá, Fekete Vince talált be, aki nem sokkal rá megduplázta az előnyt. A hazaiak még a szünet előtt szépítettek, illetve kimaradt egy debreceni büntető is, de ez sem szegte kedvét a vendégeknek, fordulás után is egyértelműen a Debreceni Egyetem alakulata dominált. Újabb 11-eshez jutott a DEAC, Sándor Tamás pedig magabiztosan értékesítette is azt, kialakítva ezzel a 3-1-es végeredményt, számolt be róla a debreceni klub a honlapján.

– Örülünk, hogy újabb győzelmet arattunk, zsinórban a harmadikat, amivel azt hiszem, valamelyest feledtetni tudjuk a nyitányon elszenvedett vereséget. Jó az út, amin járunk, szeretnénk minél tovább kitolni ezt a sikersorozatot – mondta Sándor Tamás, aki többek között a Cigánd elleni kupameccsről is nyilatkozott

 

