Sándor Tamás ezt gondolja a DEAC mostani helyzetéről

Futószalagon szállították a helyzeteket Urbin Péter tanítványai múlt vasárnap Hatvanban. Nem sok esélyt hagytak ellenfelüknek a fekete-fehérek, a nyomás pedig a 26. percben érett góllá, Fekete Vince talált be, aki nem sokkal rá megduplázta az előnyt. A hazaiak még a szünet előtt szépítettek, illetve kimaradt egy debreceni büntető is, de ez sem szegte kedvét a vendégeknek, fordulás után is egyértelműen a Debreceni Egyetem alakulata dominált. Újabb 11-eshez jutott a DEAC, Sándor Tamás pedig magabiztosan értékesítette is azt, kialakítva ezzel a 3-1-es végeredményt, számolt be róla a debreceni klub a honlapján.

– Örülünk, hogy újabb győzelmet arattunk, zsinórban a harmadikat, amivel azt hiszem, valamelyest feledtetni tudjuk a nyitányon elszenvedett vereséget. Jó az út, amin járunk, szeretnénk minél tovább kitolni ezt a sikersorozatot – mondta Sándor Tamás, aki többek között a Cigánd elleni kupameccsről is nyilatkozott.