A salakmotor jövőjéről egyeztettek Debrecenben

Szerdán a salakmotor jövőjéről egyeztetett Papp László polgármester, Barcsa Lajos alpolgármester, valamint Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen Speedway Team ügyvezetője - olvasható a debreceni alpolgármester Facebook-bejegyzésében.

Debrecen ma az utolsó bástyája a magyar salakmotornak – és amíg ilyen népszerű ez a sport, a városvezetés támogatására biztosan számíthat! Megállapodtunk abban is, hogy a következő két évben a Perényi Pál Salakmotor Stadion ad otthont a versenyeknek, hosszabb távon pedig a repülőtér mellett épülhet majd meg az új, modern salakmotor stadion.

- tette hozzá.

Hozzátette, Debrecen számára a sport nemcsak közösségi élmény, hanem az identitás része is – ezért fontos a hagyományok megőrzése és a jövő építése.