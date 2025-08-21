augusztus 21., csütörtök

Röplabda

2 órája

Megvan a sorsolás, ekkor kezd élesben a DEAC!

Címkék#Miskolc#deac#röplabda

A Debreceni Egyetem alakulata az első játéknapon a Miskolc otthonában vizitál októberben.

Haon.hu

Új névvel és némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Az élvonal immáron a TippmixPro Férfi NBI Extraliga néven fut, míg az előző szezon tizenkét csapatához a Szolnok csatlakozik. A pontvadászat ugyan csak október 20-án kezdődik, ennek ellenére a szövetség már elkészítette az alapszakasz sorsolását. A DEAC menetrendje a klub honlapján tekinthető meg.

A márciusban záruló alapszakasz 24 fordulóból áll, mivel 13 gárda áll rajthoz, ezért minden játéknapon lesz egy szabadnapos. A versenykiírás értelmében az első nyolc helyezett jut a negyeddöntőbe, ahol négy párharcot rendeznek az elődöntőért.

 

