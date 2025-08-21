Megvan a sorsolás, ekkor kezd élesben a DEAC!

Új névvel és némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Az élvonal immáron a TippmixPro Férfi NBI Extraliga néven fut, míg az előző szezon tizenkét csapatához a Szolnok csatlakozik. A pontvadászat ugyan csak október 20-án kezdődik, ennek ellenére a szövetség már elkészítette az alapszakasz sorsolását. A DEAC menetrendje a klub honlapján tekinthető meg.

