2 órája
Megvan a sorsolás, ekkor kezd élesben a DEAC!
A Debreceni Egyetem alakulata az első játéknapon a Miskolc otthonában vizitál októberben.
Új névvel és némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Az élvonal immáron a TippmixPro Férfi NBI Extraliga néven fut, míg az előző szezon tizenkét csapatához a Szolnok csatlakozik. A pontvadászat ugyan csak október 20-án kezdődik, ennek ellenére a szövetség már elkészítette az alapszakasz sorsolását. A DEAC menetrendje a klub honlapján tekinthető meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A márciusban záruló alapszakasz 24 fordulóból áll, mivel 13 gárda áll rajthoz, ezért minden játéknapon lesz egy szabadnapos. A versenykiírás értelmében az első nyolc helyezett jut a negyeddöntőbe, ahol négy párharcot rendeznek az elődöntőért.
A rangadó után is üzentek a nyíregyháziaknak a debreceni ultrák – durván kifejtették véleményüket a mostani helyzetről!