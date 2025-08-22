augusztus 22., péntek

Kézilabda

3 órája

Nagy bejelentést tett Planéta Szimonetta: ekkor vonulhat vissza!

Címkék#debrecen#MKS Lublin#Planéta Szimonetta

A volt válogatott kézilabdázó jelenleg sérült. Planéta Szimonetta tavaly Debrecenből Lengyelországba igazolt.

Haon.hu
Nagy bejelentést tett Planéta Szimonetta: ekkor vonulhat vissza!

Planéta Szimonetta

Forrás: Facebook/MKS Lublin-archív

„Ez az idény lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki” – nyilatkozta a Handballexpert szakportálon a hetvenszeres válogatott jobbátlövő, Planéta Szimonetta.

planéta szimonetta
Planéta Szimonetta az MKS Lublin együttesét erősíti
Forrás: Facebook/MKS Lublin-archív

Hozzátette: az MKS Lublin színeiben három aranyéremmel, vagyis a lengyel szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa-ligában pedig minél tovább menetelni. A nyári alapozást sérülés miatt nem kezdhette el csapatával és a debreceni felkészülési tornán sem léphet pályára, mert az előző idényben, a Lengyel Kupa döntőjében 13 centiméter hosszan, részlegesen elszakadt a combizma.

Planéta Szimonetta pályafutásáról

Planéta hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

 

