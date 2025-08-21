augusztus 21., csütörtök

Kézilabda

3 órája

Planéta Szimonetta visszatér Debrecenbe! – mutatjuk a részleteket

Rangos kézilabdatornát rendez a DVSC! Planéta Szimonetta a volt együttese ellen játszhat, de itt lesz még a Valecea és a Ferencváros is.

Haon.hu

Pénteken és szombaton rangos nemzetközi tornát láthatnak a kézilabdabarátok a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, Debrecenben. A II. Kermann IT Kupán a DVSC Schaeffler első ízben a lengyel MKS Lublinnal (pénteken 18 órától) csap össze, amely gárdát erősíti a korábban a Lokinál is megforduló Planéta Szimonetta is. A cívisvárosiak a nyár folyamán már találkoztak román SCM Ramnicu Valcea és a Ferencváros együttesével is, az egyik csapattal pedig ismét játszhatnak – szombaton lesznek a helyosztók.

planéta szimonetta, dvsc
Planéta Szimonetta korábban a DVSC-t is erősítette
Forrás: Napló-archív

A DVSC–Lublin meccs Planéta Szimonetta számára lesz a legkülönlegesebb, de FTC–Valcea találkozó is izgalmasnak ígérkezik

Májusban írtunk róla, hogy a remek formában lévő Planéta Szimonetta szerződést hosszabbított klubjával, a Lublinnal. A 196 centiméter magas átlövő – aki a lengyel liga első magyar játékosa – a 2024/2025-ös idény előtt volt a DVSC Schaeffler játékosa, ezért számára kimondottan különlegesnek ígérkezik a pénteki találkozó. A párharc esélyese a Loki, amely idén ismét szerepelhet a BL-ben – a fő célokról Szilágyi Zoltán vezetőedző a Haon podcastjában is beszélt. Ezt követően pedig az FTC–Valcea összecsapást rendezik, papíron a magyar gárda itt is komolyabb erőt képvisel. Érdemes tehát kilátogatni a debreceni csarnokba, de aki mégsem tudná a helyszínen megtekinteni a meccseket, azok a Sport1 csatornán élőben is követhetők. 

Az II. KERMANN IT Kupa programja:

  • 08.22., péntek: 18.00 DVSC Schaeffler–MKS Lublin (lengyel)
  • 08.22., péntek: 20.00 FTC-Rail Cargo Hungária–SCM Ramnicu Valcea (román)
  • 08.23., szombat: 18.00 Bronzmérkőzés
  • 08.23., szombat: 20.00 Döntő
