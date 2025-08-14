augusztus 14., csütörtök

Debreceni VSC

2 órája

Olyan érzése van, mintha már több éve itt lenne a DVSC új igazolása

Komáromi György otthon érzi magát Debrecenben. A Debreceni VSC eddigi legújabb igazolása már szét tudott nézni a városban is.

Haon.hu

Augusztus elején érkezett a Debreceni VSC-hez Komáromi György. A 23 éves, 177 cm magas, korábbi sokszoros U21-es válogatott szélső a Kazincbarcika elleni, győztes mérkőzésen már be is mutatkozott a Lokiban. A játékos első benyomásairól nyilatkozott a dvsc.hu-nak. 

Forrás:  Nemzeti Sport-archív

Debreceni VSC: várja a rangadót

A játékos elmondta, az első másodperctől kezdve olyan érzése van, mintha egy családba érkezett volna.

A srácok, a magyarok és a külföldiek egyaránt egyből befogadtak, úgy érzem, mintha több éve itt lennék.

Köszönöm a fiúknak és a stábnak is mindezt, nagyon jól érzem magam. Jó volt a pályán lenni a Kazincbarcika ellen. Akkor álltunk be Dordje Gordic-csal, amikor ismét megszereztük a vezetést, nyilván az előny megtartása volt a célunk, ez sikerült is. Úgy éreztem, kerestek a labdával a többiek, bíztak bennem, ez remek érzés volt. Nagyon várom a vasárnapi rangadót, meg kell nyernünk a meccset – mondta a honlapnak Komáromi György, aki otthon érzi magát Debrecenben.

– A párommal már kicsit szét tudtunk nézni, voltunk például az állatkertben is. Debrecen élhető város, nagyon szeretünk itt lenni. Gyorsan sikerült megfelelő lakást találni, teljesen otthon érezzük magunkat. Fizikálisan és mentálisan is jól vagyok, nincs semmi más a szemem a előtt, minthogy megmutassam magamnak, a társaknak és a szurkolóknak, hogy mit tudok, és hogy képes vagyok segíteni a csapatnak – jelentette ki a labdarúgó, aki nagyon sokat tehet hozzá a DVSC játékához.

 

