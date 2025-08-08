augusztus 8., péntek

Ikonikus helyszínen lesznek a döntők a debreceni Karnevál Kupán – ez Európa egyik legrégebbi focitornája!

Címkék#Dzsudzsák Balázs#Varga József#Bódi Ádám#Karnevál Kupa#olasz focisuli

Az esemény minden évben nagy népszerűségnek örvend. Az Olasz Focisuli mindent megad a jövő nagy reménységeinek.

Haon.hu

Állítható, hogy a debreceni Olasz Focisuli egy újabb sikeres szezonon van túl. Az egyesület csapatai ismét rengeteg hazai és nemzetközi tornán mérettették meg magukat, a legnagyobb eredmény, hogy a fiatalok sokat fejlődtek. A gyermekek már több hete készülnek a 2025/2026-os idényre, amely a hétvégén hivatalosan is kezdetét veszi. Az OFS immáron 35. alkalommal rendezi meg a nemzetközi gyermek labdarúgó tornát a Karnevál Kupát augusztus 8. és 10. között.

olasz focisuli
Az Olasz Focisuli eseménye mindig nagy népszerűségnek örvend
Forrás: Kernevál Kupa/Facebook

Péntektől vasárnapig 8 kategóriában 78 csapat mérkőzik meg 10 játéktéren.

Az első két napon lesznek a csoportmeccsek, majd a helyosztókés a döntők következnek. Az összecsapásokat a Debreceni Sportcentrum Oláh Gábor utcai pályái mellett a Hajdúböszörményi Városi Sportcentrumban rendezik meg. 

@olasz.focisuli.debrecen 😍 Ti már készen álltok? Az Olasz Focisuli Debrecen és az MMS Média Marketing Sport Kft. szervezésében - ismét sok magyar és külföldi csapat részvételével - jön a 35. Karnevál Kupa! 🥳 ⚽ A sorsolás itt tekinthető meg: https://www.olaszfocisuli.hu/tornak/959-35-karneval-kupa-debrecen- #karneválkupa #debrecen #hungary #football ♬ eredeti hang - Olasz Focisuli Debrecen

Az Olasz Focisuli együttesei mellett sok hazai és külföldi csapat lesz

Mint ismert, például Dzsudzsák Balázs, Varga József, Bódi Ádám, Ferenczi János és Bárány Donát útja is az Olasz Focisuliból indult, korábban ők is pályára léptek a Karnevál Kupán – bizonyára ezúttal is sok jövőbeli bajnokkal találkozhatunk majd.

Ezúttal többek között Olaszországból, Romániából, Ukrajnából és Litvániából is érkeznek alakulatok, de több magyar NB I.-es klub utánpótláscsapata is játszik majd. A döntők a Debreceni VSC korábbi sikerei helyszínén, az Oláh Gábor utcai stadionban lesznek!

Az elmúlt napokban folyamatosan érkeztek a csapatok, több ezren leszünk egy helyen. Szerencsére jó időt mondanak, futballünnap lesz három napon át. Ez Kelet-Közép-Európa legrégebbi tornája, örülünk, hogy immáron harmincötödik alkalommal rendezhetjük meg. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

– üzent Hegedüs Tamás, az Olasz Focisuli szakosztályvezetője.

Az eredményhirdetés vasárnap 16 órától lesz, minden gyermek vehet majd át érmet. A tornára érkezők egyben megismerkedhetnek Debrecen nevezetességeivel, találkozhatnak a Virágkarnevált megelőző színes programokkal, és az Aquaticum Strand által kedvezményesen fürdőzhetnek. További információ az OFS honlapján érhető el.

 

 

