Nyílt nap a Békessy Béla Vívócentrumban

Szombaton 10 és 14 óra között mindenkit szeretettel várnak a Békessy Béla Vívócentrum Debrecen legnagyobb vívótermében, a Faraktár utca 65. szám alatt. A nyílt napon 10 és 13 óra között a hagyományos fegyvernemek – kard, tőr és párbajtőr – mutatkoznak be, 13 órától pedig a fénykardvívás kerül reflektorfénybe.

A program az óvodás korú gyermekektől a felnőttekig nyitott, sőt a mozgásukban korlátozott érdeklődőknek is lehetőséget kínálnak a sport kipróbálására. Az esemény során szakképzett edzők segítik a résztvevőket a felszerelés és a fegyverek biztonságos használatában, így bátran pástra lehet lépni akár barátokkal, osztálytársakkal vagy családtagokkal.

A vívást a legkisebbek már 4 éves kortól kipróbálhatják, speciálisan számukra tervezett felszereléssel. A látogatók gyakorolhatnak a szúrópárnán, vagy akár mérkőzés formájában is átélhetik a vívás izgalmát.