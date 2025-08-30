augusztus 30., szombat

Nyílt nap a Békessy Béla Vívócentrumban

Címkék#Debrecen#Békessy Béla Vívócentrumban#fénykardvívás#párbajtőr

A program minden korosztály számára nyitott.

Haon.hu
Nyílt nap a Békessy Béla Vívócentrumban

Szombaton 10 és 14 óra között minden sportkedvelőt szeretettel vár a Békessy Béla Vívócentrum

Forrás: Napló-archív

Szombaton 10 és 14 óra között mindenkit szeretettel várnak a Békessy Béla Vívócentrum Debrecen legnagyobb vívótermében, a Faraktár utca 65. szám alatt. A nyílt napon 10 és 13 óra között a hagyományos fegyvernemek – kard, tőr és párbajtőr – mutatkoznak be, 13 órától pedig a fénykardvívás kerül reflektorfénybe.

A program az óvodás korú gyermekektől a felnőttekig nyitott, sőt a mozgásukban korlátozott érdeklődőknek is lehetőséget kínálnak a sport kipróbálására. Az esemény során szakképzett edzők segítik a résztvevőket a felszerelés és a fegyverek biztonságos használatában, így bátran pástra lehet lépni akár barátokkal, osztálytársakkal vagy családtagokkal.
A vívást a legkisebbek már 4 éves kortól kipróbálhatják, speciálisan számukra tervezett felszereléssel. A látogatók gyakorolhatnak a szúrópárnán, vagy akár mérkőzés formájában is átélhetik a vívás izgalmát.

 

