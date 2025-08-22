Szenzáció! Jön Gattuso, Donnarumma, Dimarco és Buffon is? – újabb világsztárok lesznek Debrecenben!

A gázai konfliktus miat az izraeli labdarúgó-válogatott Olaszország ellen világbajnoki selejtezőjét szeptember 8-án Debrecenben rendezik meg. A találkozó 20.45-kor kezdődik. A Nagyerdei Stadion pénteken közleményben tudatta, hogy a mérkőzésre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. A magyar szurkolók a C5-C7 szektorokba mehetnek majd.

Az olasz válogatott legutóbb így állt fel Moldova ellen – vajon kik lépnek majd pályára a Nagyerdei Stadionban?

Forrás: AFP

Ők is érkezhetnek a Nagyerdei Stadionba

Olyan nagyszerű játékosok érkezhetnek hozzánk, mint az izraeli válogatott Abu Fani, akit a Ferencváros labdarúgócsapatából is jól ismerhetnek, Daniel Peretz a Hamburgnál szereplő kapus és Oscar Gloukh, az Ajax Amsterdam játékosa. A Gennaro Gattuso vezette olasz válogatott kapuját várhatóan a PSG-vel Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelt Gianluigi Donnarumma védi majd. Az Azzurri színeiben pályára léphet az olasz bajnoki címvédő SSC Napoli csapatában játszó GiovanniDi Lorenzo és Lorenzo Lucca, vagy az ezüstérmes Inter együttesében szereplő Alessandro Bastoni, Nicoló Barella, Davide Frattesi és Federico Dimarco, valamint az előző szezonban, az Atalanta színeiben gólkirályi címet szerző Mateo Retegui is. De itt lehet még Gianluigi Buffon is, aki a válogatott delegációjának veetője.