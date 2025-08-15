augusztus 15., péntek

Labdarúgás

4 órája

Piro-show a Nagyerdei Stadionban, Baráth Péter góllal tért vissza Debrecenbe!

Címkék#DVSC#Konferencia Liga#Baráth Péter#Debreceni VSC

Tóth Huba Elemér
Piro-show a Nagyerdei Stadionban, Baráth Péter góllal tért vissza Debrecenbe!

Forrás: Raków Częstochowa/Facebook

Ahogyan arról már korábban írtunk, csütörtökön este Maccabi Haifa–Raków Częstochowa mérkőzést rendeztek Debrecenben. A Konferencia Liga 3. selejtezőjének visszavágóján a lengyelek 2–0-ra nyertek – ezzel továbbjutottak a playoff-körbe, –  az első gólt a Debreceni VSC egykori játékosa, Baráth Péter szerezte. Az izraeliek a második félidő elejétől emberhátrányban játszottak. A találkozóra a két klub szurkolói válthattak jegyet, a lengyel ultrák pirotechnikai eszközökkel színesítették a szurkolást.

Baráth Péter (alsó sorban jobb szélen) ismét pályára lépett Debrecenben, gólt is lőtt!
Forrás: Raków Częstochowa/Facebook

 

