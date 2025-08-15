Labdarúgás
4 órája
Piro-show a Nagyerdei Stadionban, Baráth Péter góllal tért vissza Debrecenbe!
Forrás: Raków Częstochowa/Facebook
Ahogyan arról már korábban írtunk, csütörtökön este Maccabi Haifa–Raków Częstochowa mérkőzést rendeztek Debrecenben. A Konferencia Liga 3. selejtezőjének visszavágóján a lengyelek 2–0-ra nyertek – ezzel továbbjutottak a playoff-körbe, – az első gólt a Debreceni VSC egykori játékosa, Baráth Péter szerezte. Az izraeliek a második félidő elejétől emberhátrányban játszottak. A találkozóra a két klub szurkolói válthattak jegyet, a lengyel ultrák pirotechnikai eszközökkel színesítették a szurkolást.
