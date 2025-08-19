augusztus 19., kedd

Futsal

2 órája

Végleges az MVFC Berettyóújfalu 2025/26-os játékoskerete!

Az MVFC Berettyóújfalu a Facebook-oldalán közölte, hogy bár a játékoskeret megfiatalodott a tavalyihoz képest, de még mindig az MVFC játékoskerete adja az egyik legtöbb játékost a válogatottnak. A vezetőedző továbbra is turzó Turzó József, míg Daróczi Dávid erőnléti edzőként segíti a gárdát. A szakmai vezető Szitkó Róbert, a masszőr pedig Botos Bence.

Mezei Dávid és Petró Martin őrzi majd a piros-fehérek kapuját, míg a mezőnyjátékosok a követező sportolók: Szabó Péter (csapatkapitány), Rábl János, Nagy Imre, Szalmás Zoltán, Szabó Lajos, Iszák Dominik, Magyari Csaba, Nagy Richárd, Hudák Botond, Balogh Zoltán. Mint írják, utóbbi játékos már a csapattal edz, de majd csak a következő félévtől lesz bevethető, miután betöltötte a 16-ik életévét.

 

 

 

