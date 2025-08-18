A pályáról vitte le a mentő a hajdú-bihari focistát, új információk érkeztek az állapotáról!

Ahogyan arról beszámoltunk, a 2–1-es hazai győzelemmel zárulú Kaba–Monostorpályi meccsen a vendégek játékosát, Bacsó Attilát szívfájdalmak miatt kórházba kellett szállítani, Karcagon vizsgálták ki. A monostori klub aztán a Facebook-oldalán helyzetjelentést adott a futballista állapotáról. Mint kiderült, a sportolót még a meccs napján, szombat este hazaengedték.

Bacsó Attila reméli, hamarosan visszatérhet a Monostorpályi csapatába

Forrás: Bacsó Attila/Facebook

A Monostorpályi kórházba szállított futballistája üzent

– Ezúton szeretném megköszönni a Karcagi mentősök gyors és szakszerű segítségét, valamint a kórház minden dolgozójának – orvosoknak, ápolóknak és személyzetnek – a gondoskodást, türelmet és figyelmet, amit felém tanúsítottak. Hálás vagyok a Bereczky-családnak a felém mutatott támogatásért és segítségért. Nagyon sokat jelent számomra ez a törődés. Szeretném kifejezni még hálám a családomnak, Nyilas József elnök úrnak, a szurkolóknak, barátaimnak, Monostorpályi SE és mindazoknak, akik gondoltak rám, üzentek, vagy csak csendben aggódtak értem. Minden egyes jókívánság rengeteget jelentett nekem, és erőt adott a nehéz pillanatban!

Jó hír, hogy jobban vagyok, és hazaengedtek. Még egy-két vizsgálat vár rám, de bízom benne, hogy minden rendben lesz. Erősebben térek vissza, mint valaha – tele hálával és elszántsággal. Igyekszem mielőbb felépülni, és visszatérni a mindennapokhoz – a szeretet és támogatás, amit kaptam, óriási motiváció számomra. Köszönöm mindenkinek, teljes szívemből!

– üzent Bacsó Attila, aki aztán még kommentben megjegyezte: nagyon örül, hogy a Monostorpályi SE tagja lehet, alig várja, hogy újra együtt élhesse át a közös élményeket és sikereket. Kiemelte: jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni.