augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A pályáról vitte le a mentő a hajdú-bihari focistát, új információk érkeztek az állapotáról!

Címkék#kórház#kaba#Monostorpályi SE#Bacsó Attila

A futballista köszöni mindenkinek a támogatást. A Kaba–Monostorpályi meccs eredménye csak másodlagos, most mindenkit az érdekel, hogy Bacsó Attila hogy van.

Haon.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, a 2–1-es hazai győzelemmel zárulú Kaba–Monostorpályi meccsen a vendégek játékosát, Bacsó Attilát szívfájdalmak miatt kórházba kellett szállítani, Karcagon vizsgálták ki. A monostori klub aztán a Facebook-oldalán helyzetjelentést adott a futballista állapotáról. Mint kiderült, a sportolót még a meccs napján, szombat este hazaengedték.

monostorpályi, bacsó attila
Bacsó Attila reméli, hamarosan visszatérhet a Monostorpályi csapatába
Forrás: Bacsó Attila/Facebook

A Monostorpályi kórházba szállított futballistája üzent

– Ezúton szeretném megköszönni a Karcagi mentősök gyors és szakszerű segítségét, valamint a kórház minden dolgozójának – orvosoknak, ápolóknak és személyzetnek – a gondoskodást, türelmet és figyelmet, amit felém tanúsítottak. Hálás vagyok a Bereczky-családnak a felém mutatott támogatásért és segítségért. Nagyon sokat jelent számomra ez a törődés. Szeretném kifejezni még hálám a családomnak, Nyilas József elnök úrnak, a szurkolóknak, barátaimnak, Monostorpályi SE és mindazoknak, akik gondoltak rám, üzentek, vagy csak csendben aggódtak értem. Minden egyes jókívánság rengeteget jelentett nekem, és erőt adott a nehéz pillanatban!   

Jó hír, hogy jobban vagyok, és hazaengedtek. Még egy-két vizsgálat vár rám, de bízom benne, hogy minden rendben lesz. Erősebben térek vissza, mint valaha – tele hálával és elszántsággal. Igyekszem mielőbb felépülni, és visszatérni a mindennapokhoz – a szeretet és támogatás, amit kaptam, óriási motiváció számomra. Köszönöm mindenkinek, teljes szívemből!

– üzent Bacsó Attila, aki aztán még kommentben megjegyezte: nagyon örül, hogy a Monostorpályi SE tagja lehet, alig várja, hogy újra együtt élhesse át a közös élményeket és sikereket. Kiemelte: jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu