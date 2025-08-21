augusztus 21., csütörtök

Kézilabda

4 órája

Mándi Norbert szerint olykor hiányoztak a kreatív megoldások

Címkék#debrecen#Mándi Norbert#DEAC

Haon.hu

A DEAC kézilabdacsapata múlt pénteken az Egerrel játszott felkészülési mérkőzést. A DESOK-ba kilátogató nézők az első félidőben azt láthatták, hogy együttesünk végig futott az eredmény után. A pihenőt követően többször is vezetett Mándi Norbert legénysége, majd a szoros végjátékban egyik gárda sem tudta kikaparni magának a gesztenyét, a végeredmény 29–29 lett. 

– Nagyjából elégedett voltam a teljesítményünkkel, de persze mindig lehet javulni – kezdte az értékelést a szakvezető. – Tetszett, hogy hátul viszontláttam azokat az alapelveket, amikre építeni akarunk. Külön öröm, hogy rengeteg lábmunkát fedeztem fel a védekezésben. Támadójátékban az elején hiányoltam a kreatív megoldásokat – mondta Mándi Norbert vezetőedző, kinek teljes nyilatkozata a deac.hu-n olvasható.

A DEAC pénteken Békésen szerepel egy tornán, ezen a házigazda mellett a Cegléddel csap össze.


 

