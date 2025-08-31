Hétgólos győzelem után jöhet a visszavágó

– Az első félidő szoros volt, ekkor az utolsó passzoknál még több hiba csúszott a játékunkba, de végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, és a második félidőben már a helyzeteinket is jól használtuk ki – mondta a Kirgizisztán elleni hétgólos győzelem után az MLSZ-nek Sergio Mullor szövetségi kapitány. – Nagyon örülök, hogy három újonc is bemutatkozott a válogatottban, mindannyian rengeteget fejlődtek az utóbbi időszakban, jó teljesítményt nyújtottak az edzéseken, illetve a mérkőzésen is. Fontosnak tartom, hogy bővíteni tudjuk a keretünket, és "megérkezzen" néhány fiatal játékos is a válogatottba, ebből a szempontból örömteli a jó teljesítményük. Van néhány taktikai elem, amiben előre kell lépnünk a románok elleni mérkőzésekig, bízom benne, hogy a vasárnapi visszavágón sikerül tovább fejlődnünk ezekben – mondta.

Vasárnap 16 órától ismét megmérkőzik egymással a magyar és a kirgiz válogatott Kecskeméten.