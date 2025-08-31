augusztus 31., vasárnap

Futsal

2 órája

Ezt üzenték a ultrák a magyar-román meccs előtt, amit Debrecenben rendeznek!

Sok szerettel várnak mindenkit. Remélik, hogy a magyarok diadalmaskodnak majd az Eb-pótselejtezőn.

Haon.hu

„Szurkolótársaink, barátaink! Hamarosan újra a lelátókon találkozhatunk, hogy a Nemzeti Tizenegynek szurkolhassunk a várva várt vb-selejtezőkön. Az előkészületek javában zajlanak, a pontosabb részletekről, információkkal mind a dublini, mind a hazai portugálok elleni mérkőzések előtti napokban, idejében érkezünk. Csoportunk egy további mérkőzést hirdet most, találkozzunk szeptember 18-án a debreceni Főnix Arénában, ahol a futsal-válogatott játszik Eb-pótselejtezőt a románok ellen. A jegyértékesítés elindult már, várunk mindenkit a kapu mögött, segítsük a srácokat a győzelemhez egy jó hangulatú mérkőzésen!" – áll a Carpathian Brigade '09 Facebook-oldalán

 

