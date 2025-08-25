Lovas Zoltán remekül helytállt az Európa-bajnoki döntőben

Szombaton rendezték a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki döntőt a lengyelországi Grudziadz városában. Hazánkat Lovas Zoltán, a Lovas Speedway Racing salakosa képviselte. A versenyt a lengyel Bartusz Jaworski nyerte, Lovas Zoli 6 pontjával a 11. helyen végzett, ami a mindössze 16 éves debreceni pilótától nagyszerű teljesítmény.

