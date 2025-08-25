augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

19°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Salakmotor

50 perce

Lovas Zoltán remekül helytállt az Európa-bajnoki döntőben

Címkék#Lovas Speedway Racing#salakmotor#salakmotoros#u19#Lovas Zoltán

Kétszer is második lett a futamában.

Haon.hu
Lovas Zoltán remekül helytállt az Európa-bajnoki döntőben

Szombaton rendezték a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki döntőt, hazánkat a debreceni Lovas Zoltán (legelől) képviselte.

Forrás: Lovas Zoltán-archív

Szombaton rendezték a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki döntőt a lengyelországi Grudziadz városában. Hazánkat Lovas Zoltán, a Lovas Speedway Racing salakosa képviselte. A versenyt a lengyel Bartusz Jaworski nyerte, Lovas Zoli 6 pontjával a 11. helyen végzett, ami a mindössze 16 éves debreceni pilótától nagyszerű teljesítmény.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Végeredmény:
1. Bartusz Jaworski 14 pont
2. Kevin Malkiewicz 13+3 pont
3. Bartusz Banbor 13+2 pont

(...)
11. Lovas Zoltán 6 pont 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu