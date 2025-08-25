50 perce
Lovas Zoltán remekül helytállt az Európa-bajnoki döntőben
Kétszer is második lett a futamában.
Szombaton rendezték a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki döntőt, hazánkat a debreceni Lovas Zoltán (legelől) képviselte.
Forrás: Lovas Zoltán-archív
Szombaton rendezték a salakmotoros U19-es Európa-bajnoki döntőt a lengyelországi Grudziadz városában. Hazánkat Lovas Zoltán, a Lovas Speedway Racing salakosa képviselte. A versenyt a lengyel Bartusz Jaworski nyerte, Lovas Zoli 6 pontjával a 11. helyen végzett, ami a mindössze 16 éves debreceni pilótától nagyszerű teljesítmény.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Végeredmény:
(...)
Majdnem lakást veszel annak az órának az árából, amit villantott Dzsudzsák Balázs