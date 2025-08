Hoppá! NB I.-es klubba igazolt a DEAC tehetsége

Távozik a DEAC fiatal tehetsége, Kun Ákos, aki a Nyíregyháza Spartacus FC-hez igazolt, azonban a 2025/26-os idényben az NB II-es Szeged játékosa lesz kölcsönben. A 18 éves korosztályos válogatott középpályás a Várda Labdarúgó Akadémián pallérozódott, majd a vármegyei első osztályú Nyírbátorból igazolt a DEAC-hoz tavaly nyáron – számolt be a deac.hu.

Komoly szintlépés

Összesen 38 mérkőzésen számítottak rá Debrecenben, az NB III-as meccsek mellett pályára lépett a MOL Magyar Kupában, a vármegyei I-ben és az U19-ben is. A 2025/26-os kiírás szezonnyitóján, múlt vasárnap a Kisvárda II. ellen a 46. percben állt be csereként. Négy gólt jegyzett a 2024/25-ös szezonban, betalált a Salgótarján, a Tiszaújváros és az Eger ellen is, illetve az U19-es bajnokságban a Gyirmót kapuját vette be.