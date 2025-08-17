Volt, hogy gépfegyver lógott az öltözőben – durva sztorikat osztott meg Korhut Misi

Debrecenben nem számítottál kiváltságosnak?

– Ilyen értelemben nem. Természetesen sok helyen megismertek, kaptunk itt-ott kedvezményt, de a szép emberi gesztusokkal külföldön szembesültem.

Korhut Mihály 22-szeres válogatott

Megvan még a pillanat, amikor megkaptad az első válogatottsági meghívót?

– A válogatottban éppen Debrecenben debütáltam 2014-ben, a dánok elleni mérkőzésen. Már korábban lógott a levegőben, hogy behívnak, de végül Pintér Attila tette ezt meg 2014-ben, ami azért volt számomra meglepő, mert ő a Győrrel volt korábban bajnok, és annak az ETO-nak oszlopos tagja volt Völgyi Dániel, aki az én posztomon, balhátvédként játszott. Amikor Pintért kinevezték, én már szinte le is tettem a válogatottságról, mert azt gondoltam, hogy az ő korábbi játékosát preferálja majd, de nem így történt. Pintérnél végül mindhárom mérkőzésén játszottam.

Azért nemcsak Pintér látta benned a tehetséget és az elhivatottságot, hanem az utódai is, például Bernd Storck, aki a 2016-os Eb-re is kivitt.

– Dárdainál játszottam az első tétmérkőzésemet, a másik találkozón padon ültem, majd Bernd Storck eleinte nem hívott be. 2015-ben megkértem a kedvesem kezét, és 2016 júniusára terveztük a lagzit. Amikor azonban kijutott a válogatott az Eb-re, megint meghívót kaptam, és pályára léptem 2016 márciusában a horvátok elleni barátságos mérkőzésen. Kértem Beát, hozzuk előre a nagy eseményt május derekára, gondolván arra, hogy esetleg keretben lehetek az Eb-n. Így is történt, Storck bő keretébe bekerültem, de gondoltam, attól még megtarthatjuk május 15-én az esküvőt, hiszen az Európa-bajnokság csak június közepén kezdődik. Csakhogy Storck május elsejétől kétszer kéthetes ausztriai edzőtábort hirdetett meg, az esküvő tervezett napja pont beleesett. Mondjam le az esküvőt, vagy kérezkedjek el az Eb-re készülő válogatott edzőtáborából? – csak rosszul járhatok mindkét esetben, morfondíroztam sokáig, végül Storck elé álltam, és közöltem, mit szeretnék. Láttam a fején, hogy „idegben van”, majd azt mondta, az a szerencsém, hogy Gulácsi az imént kereste meg ugyanezzel. Azzal a feltétellel engedett el, hogy hétfőn délre ismét ott legyek. Vasárnap tartottuk a lagzit, hétfőn hajnali ötkor ültem autóba, és délben munkára jelentkeztem az ausztriai edzőtáborban.

Korhut Mihálynak és feleségének a mai napig sem sikerült nászútra mennie

Forrás: Napló-archív

Feltételezem, nem sokat ihattál az esküvődön, és vitte az Európa-bajnokság a nászutat is. Mi olyan érdekes, hogy most hangosan felnevettél?

Az, hogy azóta sem sikerült nászútra mennünk. Valami mindig közbejött. Az Európa-bajnokság után az izraeli szereplés, majd a görög, ahol télen nincs szünet, nyáron pedig azért nem volt, mert mindig valamilyen európai kupasorozat selejtezőjében indultunk, és ha jutott is egy-két hét, azt itthon töltöttük a családdal. Amikor hazajöttünk, megszületett a kislányunk, akkor azért nem mentünk. Tizenhat éve készülünk, de még nem jutottunk el…

Huszonkétszer léptél összesen pályára címeres mezben. Elégedett vagy? Sokan mindenüket odaadnák egy válogatottságért, de tudjuk, milyen az ember…

– Úgy tekintek rá, hogy elismerése a munkámnak. Ugyan 22-szeres válogatott vagyok, de legalább ugyanennyiszer ültem a padon is, amit hivatalosan nem számolnak. Így aztán több játékpercem van a válogatottban, mint sokaknak, akik többszörös válogatottak, mint jómagam. Egy védő ugyanis ritkábban száll be a padról, az edzők általában csatárokat és középpályásokat cserélnek. Én a legtöbb válogatott mérkőzésemet végigjátszottam. Számomra ez a 22 szép szám. Különösen úgy, hogy tagja lehettem annak a magyar válogatottnak, amely 44 év után szerepelhetett ismét Európa-bajnokságon. Abban pedig az volt a legérdekesebb, amikor láttuk, hogy mekkora örömöt tudunk adni az embereknek. Sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottam akkor is ennek, mint az eredménynek, hogy első helyen jutottunk tovább a csoportból.

Pályára léptél például a felejthetetlen magyar-portugálon, Lyonban. Kívülről azt az egész nemzet extázisban élte meg, de milyen volt belülről a meccs, és milyen volt Cristiano Ronaldo?

– Számomra semmilyen, mert én messis vagyok. Természetesen elismerem Ronaldo képességeit, tisztelem az eredményeit, de ha választani lehetett volna, akkor inkább Messi ellen játszottam volna. A pályán egyébként érződött, hogy mi vagyunk a felszabadultabbak, hiszen az eredménytől függetlenül továbbjutottunk, a portugálok azonban vereséggel kiestek volna, és közel is álltak hozzá, hiszen Elek 3-3-nál kapufát rúgott. Aztán három döntetlennel továbbjutottak, és megnyerték az Eb-t. A meccs számomra azért marad örök emlék, mert olyan szurkolást az addigi életemben nem hallottam.

Ha most nézed a tévében a válogatottat, mit érzel?

Azt, hogy egy kicsit az enyém is, mert számomra olyan, mint egy klub, amelynek tagja vagyok, mert egyszer oda bekerültem. Ráadásul a stáb nagy része ugyanaz, mint az én időmben. Ugyanígy a DVSC-t is magaménak érzem, még akkor is, ha most már alig van ott valaki, akit személyesen ismerek. A tulajdonosok és a játékosok jöhetnek-mehetnek, a DVSC ugyanaz marad a szívemben örökké.

Most szögre akasztottad a futballcipőt. Készítettél számvetést?

– Hiányérzet nincs bennem, hiszen amiről gyerekkoromban álmodtam, teljesült. Magyar bajnokságokat nyertem, a válogatottban szerepeltem, játszottam külföldön, Izraelben is bajnoki címet szereztem, a vitrinem majdnem leszakad a sok éremtől. Azért talán mégis van egy kis hiányérzet bennem: a Beer Shevával egy gólra voltunk a Bajnokok Ligája főtáblájától. A DVSC keretének ugyan tagja voltam 2009-ben, de egyik BL-találkozón sem sikerült pályára lépni. Szóval a BL kimaradt az életemből. Ezzel együtt összességében teljesnek érzem a pályafutásomat a profi futballban.

A váltás, a civil élet sok élsportolót súlyos depresszióba tol. Aggódnunk kell érted?

– Remélem, nem. Van egy jó társ mellettem, a feleségem, aki a foci alatt is mindenben támogatott, sok áldozatot hozott értem, és most is ezt teszi. A visszavonulás azért nem egyik napról a másikra történt – ketten, közösen készültünk már lélekben is az utóbbi években arra, hogy mi történik, ha abbahagyom. Idén januárban mondtam ki, hogy vége az életem ezen szakaszának, igaz, akkor egy kis letargia úrrá lett rajtam. Hiszen az elmúlt harminc évben minden napnak reggelén, amikor felkeltem, készültem az edzésre. Mit csinálok majd ezután? – gondolkoztam, de szerencsére nem sokáig kellett, mert ott a kislányom és a feleségem, van kikkel foglalkozni.

Megérte? Egy élsportolónak rengeteg áldozatot kell hozni.

Így, hogy egy teljes pályafutás végére tehettem pontot 36 évesen, azt mondom, megérte. Szerencsésnek tartom magam. Más ugyanúgy feláldoz mindent a sport oltárán fiatalon, csak éppen nem jön össze neki semmi. Nekem összejött, és közben még egy gyönyörű család is, így igazán boldog és elégedett vagyok.

Az életed mennyiben változott meg az apák táborába lépve?

– Egyszerre lett fárasztóbb és sokkal jobb. A kislányom, Milla levette rólam a szemellenzőt, addig csak egy futballburokban éltem, általa azonban kitárult a világ számomra. Amióta megszületett, három éve, már nem a foci az első, hanem a család.

Korhut Mihály életében már nem a foci az első, hanem a család

Forrás: Napló-archív

Debrecen végállomás?

– Tulajdonképpen 14 éves korom óta vagyok debreceni, a feleségem – aki püspökladányi – egyetemista korától. Szeretünk itt élni, a város nem kicsi, de nem is nagy, vagyis élhető, ahogy nevezni szokták. Már 2016-ban vásároltunk egy házat, ahol a kutyánkkal jól megvagyunk. Aztán ki tudja, mit hoz az élet? Edzőként bárhová szólíthat a sors.

Apropó! Mikor adtad erre a fejed?

Régebben egyáltalán nem voltak edzői ambícióim, amit így utólag bánok, mert játékosként sokat tanulhattam volna az edzőimtől, ha másképp figyelek rájuk. A hazatérésemkor, a légiósélet után kattant be valami, és meg is csináltam gyorsan az alapfokú edzői licenszet. Most éppen a B és az A licenszért hajtok. Akik hét évet élvonalban játszottak, a két minősítést együtt megszerezhetik.

Aki 22-szeres válogatott, többszörös magyar és izraeli bajnok, mi újat kap egy edzői kurzuson?

– Azt hiszem, Thierry Henry fogalmazta meg találóan, hogy miért nem lett sikeres edző. Ami számára evidens, az a játékosok számára nem volt az, és ezt a helyzetet nem tudta kezelni. Egy edző számára elengedhetetlen a pedagógiai felkészültség, nem csak a szakmai - ebben a kurzuson előadó tanárok, edzők sok újat tudnak mondani.

Máris élesben gyakorolhatsz, hiszen a DEAC II. csapatát vezetheted a Megye I-ben.

– Nagy várakozásokkal tekintek a munka elé. Nemrég elkezdtük a felkészülést; a csapatot zömében egyetemisták alkotják, fiatal srácok, biztosan izgalmas időszak elé nézünk együtt.

A jó edző milyen? Azaz te milyen szeretnél lenni?

– Mondanám, olyan, akit minden játékosa szeret, de ilyen nincs, mert aki a kispadon ül, az biztosan nem szereti az edzőt. Inkább akkor sikeres szeretnék lenni.

A lelki szemeid előtt milyennek látod magad 10 év múlva?

Azt kívánom, a családom ugyanolyan boldog legyen, mint most, ez a legfontosabb. Jó lenne tíz év múlva már az NB I-ben edzősködni. Vagy az NB II-ben.

