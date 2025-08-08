Kókai Dávid: „Ez a csapat felkészült, éhes a sikerre!"

A magyar uszonyosúszó-válogatott a kínai Csengtuba utazott, a 2025-ös Világjátékokra. A multisport-eseményen az uszonyosúszás hagyományosan az egyik legerősebb magyar éremesélyes sportág, és ez most sincs másként. A kiutazás előtt, még Budapesten adott interjút a válogatott – és a Debreceni Búvárklub – egyik edzője, Kókai Dávid, aki bizakodó, ugyanakkor realista hangnemben értékelte a csapat állapotát és az előzetes esélyeket – áll a buvar.hu-n.

A magyar csapat tagjai. A fotón hátul (balról jobbra): Bukor Ádám (uszonyosúszó), Cséplő Kelen (uszonyosúszó), Kókai Dávid (edző, uszonyosúszás), Szabó László (edző, uszonyosúszás) Veress András (edző, uszonyosúszás), Kiss Nándor (uszonyosúszó), Wórum Regő (uszonyosúszó). A fotón elöl (balról jobbra): Sopronyi András (edző, apnea), Blaszák Lilla (uszonyosúszó), Törőcsik Zsófia (apnea-versenyző), Turucz Zoé (uszonyosúszó), Pernyész Dorottya (uszonyosúszó), Szili Ágnes (uszonyosúszó), Suba Sára (uszonyosúszó), Mozsár Alex (uszonyosúszó).

Forrás: MBSZ

Sok idő, kevés verseny – de maximális fókusz

„Az energiája szerintem nagyon jó a csapatnak – kezdte értékelését Kókai. – Nagyon sokat vártunk erre az indulásra, hiszen a kvalifikációs rend miatt már tavaly kiderült, hogy kik utazhatnak Csengtuba. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy teljes évünk volt felkészülni erre a versenyre.”

Az edző elmondta, hogy ez a hosszú felkészülési időszak egyszerre jelentett előnyt és kihívást: bár lehetőséget adott a részletes munkára, versenyhelyzetből jóval kevesebb adódott, mint egy átlagos szezonban. „Mostanában kevés versenyen tudtak rajthoz állni a versenyzők, de közös edzőtáboraink voltak, és mindenkitől azt az információt kaptuk, hogy jól van, egészséges, és jól sikerült a felkészülése. A reptéren is ezt láttam az arcokon: mindenki várja a rajtot, és mentálisan is felkészült állapotban van.”

Kókai Dávid szerint a magyar uszonyosúszók státusza világszinten is meghatározó!

Magyarország hosszú évek óta a sportág elitjéhez tartozik, a Világjátékokon pedig rendre éremesélyes versenyzőkkel képviseli magát a válogatott. Ez azonban – ahogy Kókai hangsúlyozta – nem garancia semmire.

Nagyon reméljük, hogy ellenfeleink is érzik majd, milyen presztízs a magyarokat megszorongatni ebben a sportágban. De a realitás az, hogy ma már senki nem mehet oda fél órával a futam előtt, hogy átvegye az aranyérmét. A mezőny elképesztően erős, és a versenyek kimenetele nagyon szoros lehet.

Kínában ráadásul az időeltolódás, a klímaváltozás és az utazás fizikai-mentális hatásai is befolyásolhatják a teljesítményt. „Aki éremesélyesként érkezik, már tapasztalt, és tudja kezelni ezeket a körülményeket. Szerintem a birminghami eredményességünket most is hozni tudjuk.”