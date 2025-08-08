2 órája
Kókai Dávid: „Ez a csapat felkészült, éhes a sikerre!"
Debreceni uszonyosúszók is versenyeznek a Világjátékokon. Kókai Dávid szerint a sportolók remek állapotban vághatnak neki a versenynek.
A magyar uszonyosúszó-válogatott a kínai Csengtuba utazott, a 2025-ös Világjátékokra. A multisport-eseményen az uszonyosúszás hagyományosan az egyik legerősebb magyar éremesélyes sportág, és ez most sincs másként. A kiutazás előtt, még Budapesten adott interjút a válogatott – és a Debreceni Búvárklub – egyik edzője, Kókai Dávid, aki bizakodó, ugyanakkor realista hangnemben értékelte a csapat állapotát és az előzetes esélyeket – áll a buvar.hu-n.
Sok idő, kevés verseny – de maximális fókusz
„Az energiája szerintem nagyon jó a csapatnak – kezdte értékelését Kókai. – Nagyon sokat vártunk erre az indulásra, hiszen a kvalifikációs rend miatt már tavaly kiderült, hogy kik utazhatnak Csengtuba. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy teljes évünk volt felkészülni erre a versenyre.”
Az edző elmondta, hogy ez a hosszú felkészülési időszak egyszerre jelentett előnyt és kihívást: bár lehetőséget adott a részletes munkára, versenyhelyzetből jóval kevesebb adódott, mint egy átlagos szezonban. „Mostanában kevés versenyen tudtak rajthoz állni a versenyzők, de közös edzőtáboraink voltak, és mindenkitől azt az információt kaptuk, hogy jól van, egészséges, és jól sikerült a felkészülése. A reptéren is ezt láttam az arcokon: mindenki várja a rajtot, és mentálisan is felkészült állapotban van.”
Kókai Dávid szerint a magyar uszonyosúszók státusza világszinten is meghatározó!
Magyarország hosszú évek óta a sportág elitjéhez tartozik, a Világjátékokon pedig rendre éremesélyes versenyzőkkel képviseli magát a válogatott. Ez azonban – ahogy Kókai hangsúlyozta – nem garancia semmire.
Nagyon reméljük, hogy ellenfeleink is érzik majd, milyen presztízs a magyarokat megszorongatni ebben a sportágban. De a realitás az, hogy ma már senki nem mehet oda fél órával a futam előtt, hogy átvegye az aranyérmét. A mezőny elképesztően erős, és a versenyek kimenetele nagyon szoros lehet.
Kínában ráadásul az időeltolódás, a klímaváltozás és az utazás fizikai-mentális hatásai is befolyásolhatják a teljesítményt. „Aki éremesélyesként érkezik, már tapasztalt, és tudja kezelni ezeket a körülményeket. Szerintem a birminghami eredményességünket most is hozni tudjuk.”
Új hullám, új remények – címvédők és fiatalok együtt
A mostani válogatott összetételében több újdonság is rejlik: a rutinos nagyágyúk mellett új arcok is lehetőséget kapnak. Két versenyző – Mozsár Alex és Senánszky Petra – címvédőként érkezett Csengtuba.
„Ahány rutinos versenyzőnk van, annyiféle módon készült fel – mondta Kókai. – Alex egész évben kiváló formában úszott, edzőpartnere, Kiss Nándor pedig szintén fantasztikus formát mutat, sőt, ő lehet az egyik legnagyobb kihívója. Petra pedig már hetek óta hasonló klímában tartózkodik: részt vett a szingapúri úszó-világbajnokságon, így az akklimatizáció sem foghat ki rajta.”
A szakember kiemelte, hogy a fiatal versenyzők szereplése is biztató. „Úgy látom, a fiatalabb generáció nemcsak kiegészíti, hanem erősíti is a csapatot. A váltókban és egyéni számokban is több esélyesünk van. Gyakorlatilag mindenki, aki itt van, képes lehet dobogóra állni – de ehhez a maximumot kell kihozni magukból.”
Bizakodás, fegyelem, elszántság
A magyar uszonyosúszók a világ legnagyobb nem olimpiai multisport-eseményén ismét éremesélyesként állnak rajtkőre. A szakmai stáb és a versenyzők közös célja nemcsak az egyéni csúcsok megdöntése, hanem a magyar uszonyosúszás méltó képviselete a nemzetközi színtéren. A következő napokban kiderül, hogy az edzőtáborok, a hosszú hónapok munkája és a világszínvonalú háttérmunkák hogyan kamatoznak…
Az ötszörös Világjátékok-győztes debreceni versenyző, Senánszky Petra húzóembere az uszonyosúszó-válogatottnak és a teljes magyar csapatnak is. A klasszis közvetlenül a szingapúri úszó-világbajnokságról utazott Kínába, így számára az időeltolódás nem okozott gondot.
Jó formában vagyok, a világbajnokság után nem volt nehéz az akklimatizálódás. Bízom benne, hogy azokat a célokat, amiket kitűztem magam elé, itt is meg tudom valósítani – ez pedig azt jelenti, hogy érmekkel szeretnék hazatérni Csengtuból.
Senánszky két egyéni, és két váltószámban indul a játékokon. Az egyénikben 50, és 100 ugyonyos gyorson címvédőként.
A magyar delegáció tagjai:
- Versenyzők: Bukor Ádám (uszonyosúszó), Cséplő Kelen (uszonyosúszó), Kiss Nándor (uszonyosúszó), Wórum Regő (uszonyosúszó), Blaszák Lilla (uszonyosúszó), Törőcsik Zsófia (apnea-versenyző), Turucz Zoé (uszonyosúszó), Pernyész Dorottya (uszonyosúszó), Szili Ágnes (uszonyosúszó), Suba Sára (uszonyosúszó), Mozsár Alex (uszonyosúszó), Senánszky Petra (uszonyosúszó), Szabó Györgyei Szebasztián (uszonyosúszó).
- Edzők: Kókai Dávid (uszonyosúszás), Szabó László (uszonyosúszás) Veress András (uszonyosúszás), Sopronyi András (apnea).
- Az MBSZ elnöke: Gémesi György.
