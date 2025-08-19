Kocsis Dominik: „Úgy érzem, már léptem előre két lépést, most jön majd a harmadik!"

Kocsis Dominik 2024 telén érkezett a Debreceni VSC-hez, de másfél éven keresztül kezdőként mindössze négy bajnokin lépett pályára. Azonban Sergio Navarro és az új szakmai stáb érkezésével fordult a kocka, a 23 éves szélső a 2025/2026-os szezon első négy fordulójában játéklehetőséget kapott a meccs elejétől. A Zalaegerszeg ellen 73, az MTK Budapest ellen 80, majd a Kazincbarcika ellen 70 percet futballozott, legutóbb a Nyíregyháza Spartacus ellen pedig a Loki egyik, ha nem a legjobbja volt – többször is bátran próbálkozott, egyik lövése a kapufán csattant –, nem is cserélték le. A keleti rangadó után a Haonnak a fejsérülést szenvedő Bárány Donát mellett ő is nyilatkozott.

Kocsis Dominik igyekszik meghálálni a lehetőséget. Bízik benne, hogy ami a Szpari ellen kipattant, az következőnek már a kapuban landol.

Fotó: Katona Ákos

Kocsis Dominik szerint nincs nagy gond, menni kell tovább!

– Nem gondolom, hogy két ellentétes félidőt áthattak a nézők. Semmiképp sem érdemeltünk vereséget... Ha az első félidőben rúgunk még egy gólt, sokkal előnyösebb helyzetből fordulhattunk volna a második félidőre. Az utóbbi időben már többször is előfordult, hogyha gólt rúgunk, egy ideig rosszul játszunk utána. Ezen mielőbb változtatnunk kell. Az első félidei játékunk után megnyugodtunk, ennyire nem kellett volna. A Nyíregyházának jobb volt a helyzetihasználása, ilyen gólokat nem szabad kapni. Én egyébként jól éreztem magam a pályán, de a három lövésem közül az egyiknek be kellett volna mennie. A meccs után az öltözőben persze egy kicsit feszült volt a hangulat, ám egy elveszített rangadó után nem is várhatunk mást.

Szomorúak vagyunk, sajnáljuk, hogy sok drukkernek – akik tényleg fantasztikusan biztattak bennünket a lelátóról – csalódást okoztunk. Most együtt kell tovább lépnünk, a következő célokra kell tekintenünk előre. Pénteken már újra pályára lépünk, a Puskás Akadémia otthonában bizonyítanunk kell magunknak, és persze a szurkolóknak is. Nincs nagy gond, hiszen összességében jól kezdtük a bajnokságot, négy forduló alatt hét pontot szereztünk. Az eddigiekhez hasonlóan készülünk tovább, ami pedig most kipattant, az következőre remélem már a kapuban landol

– tette hozzá Kocsis Dominik.