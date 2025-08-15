augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rúdugrás

3 órája

Te jó ég, micsoda szenzáció! Klekner Hanga újra országos csúcsott döntött!

Címkék#dsi debrecen#Klekner Hanga#atlétika

Haon.hu
Te jó ég, micsoda szenzáció! Klekner Hanga újra országos csúcsott döntött!

Klekner Hanga

Forrás: NS-archív

Klekner Hanga saját országos rekordját beállítva a második helyen végzett a chorzówi atlétikai Gyémánt Liga-verseny első napján, számolt be a nagyszerű hírről az MTI. A debreceni sportoló, aki a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon kedden 451 centiméterrel hetedik lett, 420-on kezdett, azt elsőre átvitte, majd a 440-et is. A következő magasságon, 450-en harmadikra jutott túl, a 460-at viszont egy kísérletből teljesítette. Ezzel beállította az országos csúcsot, amit az augusztus eleji hazai bajnokságon ért el. A folytatásban 470-re került a léc, ezzel a magassággal azonban már nem tudott megbirkózni Klekner Hanga. Győzött az idei fedett pályás vb-n aranyérmes francia Marie-Julie Bonnin 470-es eredménnyel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu