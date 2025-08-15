Te jó ég, micsoda szenzáció! Klekner Hanga újra országos csúcsott döntött!

Klekner Hanga saját országos rekordját beállítva a második helyen végzett a chorzówi atlétikai Gyémánt Liga-verseny első napján, számolt be a nagyszerű hírről az MTI. A debreceni sportoló, aki a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon kedden 451 centiméterrel hetedik lett, 420-on kezdett, azt elsőre átvitte, majd a 440-et is. A következő magasságon, 450-en harmadikra jutott túl, a 460-at viszont egy kísérletből teljesítette. Ezzel beállította az országos csúcsot, amit az augusztus eleji hazai bajnokságon ért el. A folytatásban 470-re került a léc, ezzel a magassággal azonban már nem tudott megbirkózni Klekner Hanga. Győzött az idei fedett pályás vb-n aranyérmes francia Marie-Julie Bonnin 470-es eredménnyel.