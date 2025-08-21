augusztus 21., csütörtök

Atlétika

1 órája

Leállították a női rúdugrást, Klekner Hanga hibátlan maradt

Címkék#Lausanne#Klekner Hanga#Gyulai István Memorial

Haon.hu

A lausanne-i atlétikai viadalnak volt magyar résztvevője, mi több, győztese is, igaz nem Gyémánt Liga-számban. A női rúdugrást az időjárás miatt 4,35 méter után leállították, de addig mindössze hárman maradtak hibátlanok, köztük Klekner Hanga. Az 50. Athletissima Lausanne már kedden elkezdődött, akkor a rúdugrást rendezték a belvárosban. A svéd Armand Duplantis – aki a Gyulai István Memorialon múlt kedden 6,29 méterre javította saját világrekordját – ezúttal nem indult, távollétében a görög Emmanuil Karalisz győzött 6,02 méteres eredménnyel ugyancsak esős időben.

