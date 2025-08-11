Futás, küzdelem, közösség – felejthetetlen élményekkel zárult a Bázis Kick-Box Akadémia nyári tábora

Augusztus 4–10. között Pálházán tartotta meg hagyományos nyári edzőtáborát a Bázis Kick-Box Akadémia, amelyre idén 54 sportoló érkezett. Az egyhetes programban a kemény edzések, a közösségi élmények és a kikapcsolódás tökéletes egyensúlyt alkottak, így minden korosztály számára emlékezetes napokat biztosított a rendezvény – tudatta portálunkkal a Bázis Kick-Box Akadémia.

Pálházán tartotta meg hagyományos nyári edzőtáborát a Bázis Kick-Box Akadémia

Ilyen volt a kick-box nyári tábor

A tábor mindennapjai fegyelmezett sportélettel kezdődtek: a reggelek közös futással indultak, majd napi két edzésen fejleszthették tudásukat a résztvevők. A tréningek mellett bőven jutott idő a szabadidős programokra is: csapatjátékok, esti bográcsozások, szalonnasütések és közös ebédek tették még színesebbé a hetet. A reggeliket mindenki saját maga készítette, ami nemcsak az önállóságot, hanem a csapatszellemet is erősítette.

A hét egyik kiemelkedő élménye a Füzéri vár látogatása volt, ahol a sportolók történelmi környezetben tölthettek el egy tartalmas napot.

A zárónapon nagyszabású övvizsgát rendeztek, amelyen több sportoló adott számot felkészültségéről. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Vecsei Zsombor (2. kyu), Kiss Csaba Bence (1. kyu) és Györgyné Vivien (1. kyu). Az Akadémia vezetése büszkén hangsúlyozta, hogy ezek az eredmények hosszú hónapok kitartó munkájának gyümölcsei.

Az 1. Danos Akadémia elnöke, György Zoltán, a következő gondolatokkal értékelte a tábort:

Ez a hét ismét bebizonyította, hogy az összetartó közösség és a következetes munka kéz a kézben jár. Nagy öröm számomra látni, ahogy mindenki fejlődik, és a közös élmények még szorosabbra fűzik a csapatot. Külön köszönet illeti mindazokat, akik segítettek a tábor létrejöttében.

A debreceni Bázis Kick-Box Akadémia ezúton is szeretné kifejezni háláját támogatóinak, köztük a Tbutoroutletnek és a Magyar Honvédelmi Sportszövetségnek, akik hozzájárultak a tábor sikeréhez. A résztvevők élményekkel feltöltődve és új célokkal tértek haza, bízva abban, hogy a jövő évi tábor is hasonlóan gazdag programokkal és eredményekkel zárul majd.

