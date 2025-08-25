Rekordot döntött a debreceni freestyle focista! - fotókkal, videókkal

Keresztesi Róbert immár negyedik alkalommal vállalkozott arra, hogy rekordot dönt a freestyle foci egyik szegmensében, ezúttal a sarokdekázás 1 perces, illetve abszolút rekordját célozta meg a hajdúszoboszlói Szent István parkban lévő napvitorla alatt.

Keresztesi Róbert a hajdúszoboszlói Szent István parkban lévő napvitorla alatt döntött rekordot.

Forrás: Tóth Imre

Keresztesi Róbert: egy rekord megvan

Szép számú érdeklődő gyűlt össze a szombat kora estére meghirdetett eseményre. Keresztesi Róbert egy kis szabályismertetés és gyakorlás után neki is veselkedett elsőként az 1 perces rekord (1 perc alatt a sarokdekázások száma) megdöntésének, és másodjára 140-ig jutott, ami magasan felülmúlta a hivatalosan regisztráltatott Guinness-rekordot, ami 110.

Itt fontos megjegyezni, hogy Róbert teljesítménye nem lesz hivatalos Guinnes-rekord, ugyanis az esemény a Magyar Rekordok Egyesületénél lett hitelesítve.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Némi pihenő után következett az abszolút rekord, Keresztesi Róbert többszöri próbálkozást követően végül 375-ig jutott.

A debreceni sportoló az esemény végén elmondta, nem elégedetlen, mert az 1 perces rekordot megdöntötte, viszont abszolútban elmaradt a saját magától elvárt eredménytől, de majd jövőre újra megpróbálja. A rekordkísérlet a Szoboszlói nyár programsorozat részeként valósult meg azzal a céllal, hogy népszerűsítse a freestyle focit és a sportolást.