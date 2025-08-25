augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Freestyle foci

2 órája

Rekordot döntött a debreceni freestyle focista! - fotókkal, videókkal

Címkék#freestyle foci#Keresztesi Róbert#Szoboszlói nyár#freestyle#Debrecen#Hajdúszoboszló

Szép számú érdeklődő gyűlt össze az eseményre. Keresztesi Róbert két kategóriában is rekordra tört.

Molnár Szilárd

Keresztesi Róbert immár negyedik alkalommal vállalkozott arra, hogy rekordot dönt a freestyle foci egyik szegmensében, ezúttal a sarokdekázás 1 perces, illetve abszolút rekordját célozta meg a hajdúszoboszlói Szent István parkban lévő napvitorla alatt. 

Keresztesi Róbert debreceni freestyle focista rekordöntésre készült sarokdekázásban a hajdúszoboszlói Szent István parkban lévő napvitorla alatt.
Keresztesi Róbert a hajdúszoboszlói Szent István parkban lévő napvitorla alatt döntött rekordot. 
Forrás: Tóth Imre

Keresztesi Róbert: egy rekord megvan

Szép számú érdeklődő gyűlt össze a szombat kora estére meghirdetett eseményre. Keresztesi Róbert egy kis szabályismertetés és gyakorlás után neki is veselkedett elsőként az 1 perces rekord (1 perc alatt a sarokdekázások száma) megdöntésének, és másodjára 140-ig jutott, ami magasan felülmúlta a hivatalosan regisztráltatott Guinness-rekordot, ami 110. 

Itt fontos megjegyezni, hogy Róbert teljesítménye nem lesz hivatalos Guinnes-rekord, ugyanis az esemény a Magyar Rekordok Egyesületénél lett hitelesítve.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Némi pihenő után következett az abszolút rekord, Keresztesi Róbert többszöri próbálkozást követően végül 375-ig jutott. 

A debreceni sportoló az esemény végén elmondta, nem elégedetlen, mert az 1 perces rekordot megdöntötte, viszont abszolútban elmaradt a saját magától elvárt eredménytől, de majd jövőre újra megpróbálja. A rekordkísérlet a Szoboszlói nyár programsorozat részeként valósult meg azzal a céllal, hogy népszerűsítse a freestyle focit és a sportolást.

Debreceni freestyle focista rekordkísérlete

Fotók: Tóth Imre

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu