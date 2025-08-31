augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

2 órája

Kerekes Gréta korábbi trénere mesteredző lett!

Címkék#DSI Debrecen#Kerekes Gréta#Ifj Tomhauser István

Haon.hu

Az A-Plast Ikarus Kertvárosi Atlétika a Facebook-oldalán tette közzé, hogy ifj. Tomhauser István – inek egykoi tanítványa a DSI Debrecen kiválósága, Kerekes Gréta – Mesteredzői címet kapott. A legrangosabb edzői minősítést felettébb szigorú kritériumrendszerek alapján ítéli oda minden évben maximum három edzőnek a Magyar Edzők Társaságának elnöksége. A Mesteredzői címet a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében veheti majd át.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu