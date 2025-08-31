Atlétika
2 órája
Kerekes Gréta korábbi trénere mesteredző lett!
Az A-Plast Ikarus Kertvárosi Atlétika a Facebook-oldalán tette közzé, hogy ifj. Tomhauser István – inek egykoi tanítványa a DSI Debrecen kiválósága, Kerekes Gréta – Mesteredzői címet kapott. A legrangosabb edzői minősítést felettébb szigorú kritériumrendszerek alapján ítéli oda minden évben maximum három edzőnek a Magyar Edzők Társaságának elnöksége. A Mesteredzői címet a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében veheti majd át.
Ezt ne hagyja ki!DVSC
Tegnap, 12:30
Több mint tízezer néző, extázis: nem (!) a Ferencváros miatt mennek ki az emberek a DVSC-FTC-re
