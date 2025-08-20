Túl az első edzőmeccsen a DEAC

A szlovák Spisska Nova Ves vendégeként játszotta le első felkészülési mérkőzését a DEAC jégkorongcsapata. Jól indult a kedd délutáni összecsapás, hiszen a nyáron igazolt ifjú orosz támadó, Kirill Krutov révén már az 5. percben előnybe került a Debreceni Egyetem gárdája. Hamar reagálni tudtak a hazaiak, két minutummal később már 1-1 volt az állás, a harmad végén pedig a vezetést is átvették. A folytatásban ismét Krutov talált be, ám erre is volt válasza az iglóiaknak. Az utolsó játékrészben már nem változott az eredmény, 3-2-re tudott nyerni a házigazda – írja a gárda honlapja, ahol az edzői értékelés is elolvasható.

A DEAC legközelebb szeptember 5-én meccsel a FEHA ellen hazai pályán, másnap pedig az Újpestet fogadja.

Edzőmérkőzés Spisska Nova Ves–DEAC 3-2 (2-1, 1-1, 0-0)

Gól: Stas, Ziak, Gilak, illetve Krutov (2)