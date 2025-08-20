2 órája
Túl az első edzőmeccsen a DEAC
Erős ellenféllel szemben tudtak szoros és pörgős edzőmeccset játszani.
A szlovák Spisska Nova Ves vendégeként játszotta le első felkészülési mérkőzését a DEAC jégkorongcsapata.
Forrás: DEAC-archív
A szlovák Spisska Nova Ves vendégeként játszotta le első felkészülési mérkőzését a DEAC jégkorongcsapata. Jól indult a kedd délutáni összecsapás, hiszen a nyáron igazolt ifjú orosz támadó, Kirill Krutov révén már az 5. percben előnybe került a Debreceni Egyetem gárdája. Hamar reagálni tudtak a hazaiak, két minutummal később már 1-1 volt az állás, a harmad végén pedig a vezetést is átvették. A folytatásban ismét Krutov talált be, ám erre is volt válasza az iglóiaknak. Az utolsó játékrészben már nem változott az eredmény, 3-2-re tudott nyerni a házigazda – írja a gárda honlapja, ahol az edzői értékelés is elolvasható.
A DEAC legközelebb szeptember 5-én meccsel a FEHA ellen hazai pályán, másnap pedig az Újpestet fogadja.
Edzőmérkőzés