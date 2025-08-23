Kosárlabda
Ismét Debrecenre figyel a 3x3-as kosárvilág
A karneváli hetet követően, augusztus 26. és 31. között ismét Debrecenre figyel majd mindenki: 3x3 kosárlabda világversenyek házigazdája lesz a cívisváros. Az idén hat napon át tartó kosárlabda-fesztivál egy – a cívisvárosi publikum számára újdonságnak számító – új sorozattal, az U21-es Nemezetek Ligájával indul, majd a már megszokott Women’s Series és World Tour forduló zárja a hetet.
Ahogy fotóriporterünk képein látszik, az előkészületek már javában zajlanak Debrecen főterén:
Rendben zajlanak a debreceni 3x3-as kosárlabda fieszta előkészületeiFotók: Vida Márton Péter
