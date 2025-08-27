augusztus 27., szerda

Gratulálunk!

1 órája

Két nap, két világrekord! – hajdú-bihari íjász hódította meg az amerikai sivatagot

Címkék#világcsúcs#Hajdúnánás#Mónus József László#íjászat#íjász

Mónus József László, a hajdú-bihari harci cél- és távlövő íjász két világcsúcsot állított fel.

Haon.hu

Mónus József László harci cél- és távlövő íjász ismét világraszóló teljesítményt ért el: az Egyesült Államok nevadai sivatagjában két világcsúcsot állított fel, tovább öregbítve a magyar íjászat hírnevét – olvasható a hajdúnánási íjász közösségi oldalán

Mónus József László harci cél- és távlövő íjász két világcsúcsot állított fel
Mónus József László harci cél- és távlövő íjász két világcsúcsot állított fel
Forrás:  MW-archív

Két nap alatt két világrekordot lőtt a hajdú-bihari íjász

A Smith Creekben megrendezett verseny első fordulójában történelmi ázsiai, 70 fontos íjjal 525,08 méterre juttatta el a nyílvesszőt, ami új rekordnak számít. A második fordulóban a 35 fontos ázsiai stílusú íjjal 379,73 métert lőtt, amivel szintén világcsúcsot állított fel.

A versenysorozat azonban itt nem ér véget: Mónus útja Utah államban folytatódik, majd Alaszkában újabb kihívások várják. Tervei között szerepel egy különleges földrajzi lövés is, amelynek célja, hogy nyílvesszője több mint 500 métert repülve átszelje a Yukon folyót.

Kiemelkedő teljesítményére méltán lehetünk büszkék, hiszen a hajdúnánási íjász ismét bebizonyította: a magyar íjászatnak a világ élvonalában a helye.

