Két nap, két világrekord! – hajdú-bihari íjász hódította meg az amerikai sivatagot

Mónus József László harci cél- és távlövő íjász ismét világraszóló teljesítményt ért el: az Egyesült Államok nevadai sivatagjában két világcsúcsot állított fel, tovább öregbítve a magyar íjászat hírnevét – olvasható a hajdúnánási íjász közösségi oldalán.

Mónus József László harci cél- és távlövő íjász két világcsúcsot állított fel

Forrás: MW-archív

Két nap alatt két világrekordot lőtt a hajdú-bihari íjász

A Smith Creekben megrendezett verseny első fordulójában történelmi ázsiai, 70 fontos íjjal 525,08 méterre juttatta el a nyílvesszőt, ami új rekordnak számít. A második fordulóban a 35 fontos ázsiai stílusú íjjal 379,73 métert lőtt, amivel szintén világcsúcsot állított fel.

A versenysorozat azonban itt nem ér véget: Mónus útja Utah államban folytatódik, majd Alaszkában újabb kihívások várják. Tervei között szerepel egy különleges földrajzi lövés is, amelynek célja, hogy nyílvesszője több mint 500 métert repülve átszelje a Yukon folyót.

Kiemelkedő teljesítményére méltán lehetünk büszkék, hiszen a hajdúnánási íjász ismét bebizonyította: a magyar íjászatnak a világ élvonalában a helye.

Ajánljuk még: