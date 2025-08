Hivatalos: Komáromi György a DVSC-ben folytatja!

– A DVSC szerződtette Komáromi Györgyöt. A 23 éves, 177 cm magas, korábbi sokszoros U21-es válogatott szélső Szolnokon született, később a Puskás Akadémiában nevelkedett, ott is mutatkozott be a felnőttek között. A gyors, technikás játékos tavaly nyár óta a szlovén Maribor együttesét erősítette (ebben a szezonban már bajnoki találkozón és Konferencia Liga-selejtezőkön is pályára lépett), mostantól pedig a DVSC sikereiért küzd. Komáromi György összességében 100 NB I-es mérkőzésén 17 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, a szlovén első osztályban 21 összecsapáson egyszer talált be – írta a dvsc.hu.