Anyagi támogatással segítik az iskolakezdést ezen a hajdú-bihari településen

Hajdúszoboszlón a tavalyi esztendőhöz hasonlóan az idei tanév kezdete előtt is van lehetőség beiskolázási támogatási kérelmet benyújtani önkormányzathoz – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere. Mint írta, az általános iskolásokat, valamint a középfokú és a felsőoktatási tanulmányokat végző nappali tagozatosokat, magántanulókat, illetve ifjúsági tagozaton tanulókat és szüleiket kívánják segíteni 15 és 30 ezer forint értékű egyszeri támogatással.

– Azok jogosultak, akiknél az egy főre jutó jövedelem a családban alacsonyabb, mint 142.500 forint, egyedülálló szülő esetén ez az összeg 156.750 forint. További kitétel, hogy a vagyon értéke nem haladhatja meg a 2 millió forintot az életvitelszerűen lakott ingatlanon felül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók a fenti támogatási összeg felére jogosultak. A beiskolázási kérelmek október 31-ig nyújthatók be – részletezte.

– A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény kérelmek szeptember 1-től a tanév alatt folyamatosan nyújthatók be. A támogatási mértéke változó.

Amennyiben kérdésük merül fel az igénybe vehető támogatásokkal kapcsolatban, úgy kérem keressék fel személyesen a Polgármesteri Hivatal infopontját, szociális irodáját, vagy hívják a 06-70-489-4633-as telefonszámot. További információk a www.hajduszoboszlo.eu oldalon is elérhetők – tette hozzá Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.

