Labdarúgás
2 órája
A kiütéses győzelem után így ünnepeltek a sámsoniak! – videóval
A hajdúsámsoniak nyertek Hajdúböszörményben
Forrás: Hajdúsámson/Facebook
Mint arról múlt hétvégén hírt adtunk, a vármegyei I. osztály 2. fordulójában a Hajdúsámson 5–0-ra kiütötte a hazai környezetben játszó Hajdúböszörményt.
A mérkőzést követően a vendégek az ötözőben elkezdték az ünneplést, amit egy videón meg is örökítettek:
