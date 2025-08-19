augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A kiütéses győzelem után így ünnepeltek a sámsoniak! – videóval

Címkék#Hajdúböszörmény#megyei foci#Hajdúsámson

Haon.hu
A kiütéses győzelem után így ünnepeltek a sámsoniak! – videóval

A hajdúsámsoniak nyertek Hajdúböszörményben

Forrás: Hajdúsámson/Facebook

Mint arról múlt hétvégén hírt adtunk, a vármegyei I. osztály 2. fordulójában a Hajdúsámson 5–0-ra kiütötte a hazai környezetben játszó Hajdúböszörményt. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A mérkőzést követően a vendégek az ötözőben elkezdték az ünneplést, amit egy videón meg is örökítettek:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu