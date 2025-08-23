2 órája
Indul a nagyüzem! A II. és III. osztályú csapatok is elrajtolnak – íme a hajdú-bihari focikörkép
Az akarattal, a küzdéssel bizonyára sehol sem lesz hiány. Gyakorlatilag minden hajdú-bihari focicsapat pályára lép a hétvégén.
Folytatódnak az I. osztályú hajdú-bihari focicsapatok számára a bajnoki küzdelmek, de immáron a II. és III. osztályú gárdák is elrajtolnak.
Emellett a DEAC ezúttal a Magyar Kupa 2. fordulójában lép pályára a Cigánd ellen.
HAJDÚ-BIHARI FOCIKÖRKÉP
- MOL Magyar Kupa, 2. forduló
Szombat 16 óra: DEAC–Bacsó Beton-Cigánd SE (Debrecen, Dóczy utcai sportcampus)
- Vármegyei I. osztály felnőtt – 3. forduló
Szombat, 17 óra: Balmazújvárosi FC – BUSE (Berettyóújfalui Sportpálya), Aqua-General HSE – Téglás Városi Sportegyesület (Hajdúszoboszlói Bocskai Sporttelep), Nyíradony VVTK – DEAC (Nyíradonyi Városi Sporttelep), Hajdúnánás FK – KabaI Meteorit SE (Hajdúnánási Sporttelep), Monostorpályi SE – Bocskai SE (Vágó András Sporttelep), Püspökladányi LE – Hajdúsámson (Püspökladányi Sporttelep), HTE – Sárréti DSK (Hajdúböszörmény, Városi Sport- és Rendezvényközpont)
Vasárnap 17 óra: Létavértes SC’97 – Bestrong SC (Létavértesi Sportcentrum)
- Vármegyei II. o. Észak felnőtt – 1. forduló
Szombat 17 óra: Egyeki SBSE – Bestrong SC II. (Egyeki Sportpálya), Hajdúdorog SE – Tiszacsege VSE (Hajdúdorogi Sportpálya), Hajdúhadházi FK – Polgár VSE (Hajdúhadházi Sportpálya), Görbeházi KSE – Józsa SE (Görbeháza Sportpálya)
Szombat 13:30: Nyírábrány – Petőfi Sportegyesület (Nyírábrányi Sportpálya)
- Vármegyei II. o. Dél felnőtt – 1. forduló
Szombat 17 óra: Báránd KSE – Derecskei LSE (Bárándi Sportpálya), Biharkeresztesi VSE – KSE Földes (Biharkeresztes Sportpálya), NSC Nagyhegyes – Ebesi SBKE (Nagyhegyesi Sportpálya), Konyári SE – Nádudvari SE (Derecskei Sportpálya), Nagyrábé – Mikepércs (Nagyrábé Sportpálya)
- Vármegyei III. o. Észak – 1. forduló
Szombat 17 óra: Martinka – Hortobágyi LSE (Hajdúsámsoni Sporttelep)
Vasárnap 17 óra: Hajdúhadházi FK – Hajdúsámson (Hajdúhadházi Sportpálya), Bocskai SE II – Újszentmargita FE (Vámospércsi Sportpálya), Fülöp SE – Álmosdi Sportklub (Fülöpi Sportpálya)
- Vármegyei III. o. Dél – 1. forduló
Szombat 17 óra: Hajdúbagosi SE – Bihartorda KSE (Hajdúbagosi Sportpálya), Kismarjai SE – Szentpéterszegi SC (Kismarjai Sportpálya)
Vasárnap 17 óra: Sáránd SE – SRE Komádi (Sárándi Sportpálya), Mezősas SE – Hosszúpályi SE (Mezősasi Sportpálya)
