Így teljesítettek a hajdú-bihari csapatok a 2. fordulóban

Elkezdődött a férfi futsal bajnokság 2025/2026-os idénye, a héten már másodjára léptek pályára a gárdák. A Debreceni Egyetem alakulata háromszor is eltüntette a hátrányát a Nyíregyháza csarnokában, a DEAC tudósítása itt olvasható. Az MVFC Berettyóújfalu pénteken a tavalyi ezüstérmes Kecskemét csapata ellen idegenben 5–0-ra diadlmaskodott – a piros-fehérek beszámolója itt található meg.