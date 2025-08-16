augusztus 16., szombat

Futsal

1 órája

Így teljesítettek a hajdú-bihari csapatok a 2. fordulóban

Címkék#Debreceni Egyetem#DEAC#MVFC Berettyóújfalu#MVFC

Haon.hu

Elkezdődött a férfi futsal bajnokság 2025/2026-os idénye, a héten már másodjára léptek pályára a gárdák. A Debreceni Egyetem alakulata háromszor is eltüntette a hátrányát a Nyíregyháza csarnokában, a DEAC tudósítása itt olvasható. Az MVFC Berettyóújfalu pénteken a tavalyi ezüstérmes Kecskemét csapata ellen idegenben 5–0-ra diadlmaskodott – a piros-fehérek beszámolója itt található meg.

 


 

