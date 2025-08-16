Futsal
1 órája
Így teljesítettek a hajdú-bihari csapatok a 2. fordulóban
Elkezdődött a férfi futsal bajnokság 2025/2026-os idénye, a héten már másodjára léptek pályára a gárdák. A Debreceni Egyetem alakulata háromszor is eltüntette a hátrányát a Nyíregyháza csarnokában, a DEAC tudósítása itt olvasható. Az MVFC Berettyóújfalu pénteken a tavalyi ezüstérmes Kecskemét csapata ellen idegenben 5–0-ra diadlmaskodott – a piros-fehérek beszámolója itt található meg.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.08.14. 14:32
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."
Ezt ne hagyja ki!Átigazolási hírek
Tegnap, 15:46
Bejelentették a csatárt! – így válaszolt a DVSC a Nyíregyházának
Ezt ne hagyja ki!Debreceni VSC
2025.08.14. 16:00
Olyan érzése van, mintha már több éve itt lenne a DVSC új igazolása
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre