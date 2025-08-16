44 perce
Hétvégi menetrend: ezeket a vármegyei meccseket rendezik!
Pályán a csapatok! Hajdú-Biharban ezúttal még nagyszerűbb a meccskínálat.
Az augusztus 16-17-ei hétvégén immáron az előző hetinél még több mérkőzésből válogathatunk, hiszen lesz vármegyei kupa is. Összeszedtük, hogy a félprofi és az amatőr hajdú-bihari együttesek mikor és hol lépnek pályára.
Meccsek a hajdú-bihari focicsapatok számára:
NB III. Északkeleti csoport, 4. forduló:
Vasárnap 11 óra: DVSC II.–Tiszafüred (DEAC-pálya), 17.30: Hatvan–DEAC
Vármegyei I. osztály, 2. forduló:
Szombat 13 óra: Sárréti DSK–Létavértes SC’97 17 óra: Bocskai SE–Püspökladányi LE 17 óra: Kabai Meteorit SE–Monostorpályi SE 17 óra: DEAC–Hajdúnánás FK 17 óra: Balmazújvárosi FC–Aqua-General HSE 17 óra: Hajdúböszörményi TE–Hajdúsámson
Vasárnap 17 óra: Téglás Városi Sportegyesület–Nyíradony VVTK 18 óra: Bestrong SC–BUSE
- Vármegyei kupa, 1. forduló:
Szombat 17 óra: Sáránd SE–Mikepércs (Sárándi Sportpálya) SRE Komádi–Polgár VSE (Komádi Sportpálya) Martinka–Nyírábrány (Hajdúsámsoni Sporttelep) Nádudvari SE–Kismarjai SE (Kismarjai Sportpálya) NSC Nagyhegyes–Báránd KSE (Bárándi Sportpálya) Szentpéterszegi SC–Biharkeresztesi VSE (Szentpéterszegi Sportpálya) Tiszacsege VSE–KSE Földes (Tiszacsegei Tartalékpálya) Józsa SE–Petőfi Sportegyesület (Józsai Sportpálya) Mezősas SE–Hajdúhadházi FK (Mezősasi Sportpálya) Hajdúbagosi SE–Görbeházi KSE (Hajdúbagosi Sportpálya) Hortobágyi LSE–Egyeki SBSE (Hortobágyi Sportpálya) Blondy FC Esztár–Álmosdi Sportklub (Esztári Sportpálya) Fülöp SE–Derecskei LSE (Fülöpi Sportpálya) Nagyrábé–Ebesi SBKE (Nagyrábé Sportpálya)
Vasárnap 17 óra: Nyírmártonfalva SE–Konyári SE (Vámospércsi Sportpálya) Hosszúpályi Sportegyesület–Újszentmargita FE (Balmazújvárosi Up. Sporttelep) Bihartorda KSE–Hajdúdorog Sportegyesület (Bihartordai Sportpálya)
