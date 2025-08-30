augusztus 31., vasárnap

Helyi sport

1 órája

„Kaptunk annyi lapot, mint más a black jack asztalnál”

Címkék#labdarúgás#megyei foci#Hajdú-Bihar

Fordulatos mérkőzéseket is tartogatott a vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulója.

Szombaton játszották a vármegyei I. osztály 4. fordulójának alábbi mérkőzéseit:

 

Bestrong SC - Sárréti DSK 2-3(2-3)

130 néző Vezette: Nagy N.(Czibere B., Erdélyi D.)

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Gurbai B.(Sallai T.), Barabás Z.(Balogh B.), Bucz B., Juhász B.(Csák Zs.), Berki B.(Besenczky D.), Varga V., Nagy N.(Virág B.), Katona Z., Hegedűs Gy.(Kang J.) Vezetőedző: Kovács Miklós

Sárrétudvari: Kiss B. - Kiss Cs., Jenei B.(Kardos D.), KIss N.(Németh Z.), Balás V., Vass Á., Horváth Á.(Szabó T.), Nagy L.(Dul S.), Kecskés G.(Kolompár A.), Kiss D., Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól:Hegedűs Gy., Gurbai B. Ill. Nagy M., Nagy L., Vass Á.

Jók: Hegedűs Gy. ill. Nagy M., Balás V., Vass Á.

Kovács Miklós: Ezúttal sikerült jól futballoznunk, gólokat szereznünk és ezen felül is helyzeteket kidolgoznunk, de az ellenfél három apró hibánkat könyörtelenül megbüntette.

Szabó Lajos: Egy jó iramú mérkőzésen sikerült elhoznunk a Bestrong otthonából a három pontot ami évek óta nem sikerült. Nézők számára is élvezetes meccset játszott a két gárda. Az első félidő gólparádét hozott amiből mi jöttünk ki jobban, még. Három gólon kívül legalább 3 nagy gólszerzési lehetőségünk volt, ellenfülünk is sokszor eljutott a kapunkig. A műfűhöz mivel nem vagyunk hozzászokva a második félidőre kicsit erőben elfogytunk és már csak az eredmény tartása volt a cél. Ekkor is több lehetősége volt mindkét csapatnak, a hajrában kapusunk nagyot védett és sikerült megtartunk az előnyünket. Nagyon szépen köszönjük Katona Zoltán úrnak a vendéglátást és további sok sikert kívánunk nekik!

 

Püspökladányi LE - Hajdúböszörményi TE 3-2(0-1)

200 néző Vezette: Szabó P.(Czibere B., Lakatos Z.)

Püspökladány: Oláh Z. - Simon N., Jámbor M., Balogh T.(Dobi B.), Baranyi L., Ferenczi L., Németh M.(Gurbai J.), Mester M.(Szabó P.), Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

HTE: Sallai J. - Papp P., Zubora T.(Csirkés I.), Csecsődi I., Jónizs Á., Buglyó I., Koszta M.(Sustyák B.), Horváth L., Révész M.(Szabó Z.), Szekeres Á., Fehér Z. Vezetőedző: Rákos Csaba

Gól: Dobi B., Gurbai J., Fegyverneki Zs. Ill. Buglyó I., Horváth L.

Jók: Oláh Z., Ferenczi L., Fegyverneki Zs. ill. senki Ifi:

Szabó Máté: Amit ma a csapat kitett a pályára, sem játékos sem edzői pályafutásom során nem éltem meg. 50 percig az ellenfelünk a játék minden elemében felénk nőtt, majd egy hihetetlen áttörés után emberhátrányban teljesen bedaráltuk az őket, eddigi edzői karrierem legnagyobb élményét okozva. Nagyon büszke vagyok a srácokra.

Rákos Csaba:

 

Hajdúsámson - Monostorpályi SE 2-0(0-0)

200 néző Vezette: Veres J.(Goneth B., Sarkadi Zs.)

Hajdúsámson: Kökényesi Cs. - Győri R.(Trencsényi J.), Virág T.(Kiss J.), Samad A.(Nagy I.), Bartha Z.(Kiss L.), Erdős R.(Kofi A.), Nagy J., Tóth B.(Komádi B.), Bordás Á., Szatmári M., Kanalas Cs.(Éles M.) Vezetőedző: Tamás Márk

Monostorpályi: Dukát P. - Bacsó A., Bojti Á., Ménes M., Rostás G., Gyügyei Z., Erdős B., Sós D., Szilágyi A., Kereszti M., Ujvárosi M. Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Győri R., Nagy I. Jók: Kökényesi Cs. ill. senki Ifi:

Tamás Márk: Lassan indult a mérkőzés, de a második félidőre felébredtünk, kihasználtuk a helyzeteket és miénk lett a rangadó! További sok sikert a Monostorpályinak! Hajrá Sámson!

Bereczky Bence: A labdarúgás ma nem volt igazságos. Szünetben már gólokkal kellett volna vezetnünk, azonban az ellenfél kapusa ihletett formában védett, ha már ő nem tudott segíteni akkor pedig körbelőttük a kaput, így nem maradt már hátra mint gratulálni az ellenfélnek. Más: mióta Monostoron vagyok számos alkalommal mentünk bele mérkőzés módosítási kérelmekbe, míg amikor mi kértünk egyszer sem járult hozzá az ellenfél, most például még csak vissza sem sikerült jelezniük. Megkérem a kollégákat, sportvezetőket, hogy a jövőben ne keressenek semmilyen ilyen jellegű kéréssel mert nem fogunk belemenni!

 

Bocskai SE - Hajdúnánás FK 1-2(0-1)

130 néző Vezette: Rizán Zs.(Nagy N., Kiss B.)

Bocskai: Bacsó D. - Nagy N., Kolompár K., Kolompár R., Kolompár Krisztofer, Nagy O.(Fekete I.), Sarkadi M., Medve M.(Vincze V.), Károlyi A., Szabó K.(Vértesi N.), Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Hajdúnánás: Csapó B. - Farkas M.(Lakatos N.), Pelles G., Papp K.(Pápa Sz.), Tóth B.(Török Á.), Ujvári Zs., Porkoláb B., Tóth G., Bohács B., Pelles D., Virág G. Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Kolmpár K. Ill. Pelles D., Ujvári Zs. Jók: senki ill. mindenki Ifi:

Oláh Sándor:

Daróczi Péter:

 

Nyíradony VVTK - Kabai Meteorit SE 2-2(1-0)

150 néző Vezette: Csiszár K.(Juhász D., Tóth Á.)

Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Szabó I., Gyurina J., Perényi R., Vietorisz Á.(Szabó B.), Bara M., Németi M., Tövisháti M., Siska G.(Tüzes Zs.), Forgó P. Játékosedző: Szabó Balázs

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Molnár Cs., Oláh S., Kígyós K.(Bartha D.), Szőke Cs., Plókai G., Kovács M.(Johan Gy.), Somogyi I., Nyitrai I.(Furkó L.), Nagy J. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Bara M., Tüzes Zs. Ill. Szőke Cs.(2) Jók: Bara M., Tüzes Zs. Ill. Szőke Cs. Ifi:

Szabó Balázs: Sajnos a mai mérkőzés nem csak a csapatokról szólt. Jól kezdtük a meccset, vezettünk is. 15.percben egy piros lap után sem talált fogást rajtunk a kabai csapat. Mérkőzés végjátékban tovább növeltük előnyünket, de ez sajnos megint csak a döntetlenhez volt elég. Kaptunk annyi lapot, mint más a black jack asztalnál. Csapatra büszke vagyok, nagyot küzdött mindenki!

Tóth Péter: -

 

DEAC II - Aqua-General HSE 2-1(1-0)

160 néző Vezette: Kövér T.(Gergely B., Török Z.)

DEAC: Kovács M. - Oláh D., Bora P.(Papp G.), Zsolczai G.(Vadon M.), Szopkó V.(Pirka T.), Dari B., Tar K.(Kalmár M.), Légrádi M., Grecskó M., Kónya M., Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Tóth L., Gomes S.(Éles Z.), Szathmári Zs., Butor L.(Potor M.), Bogár M.(Sallai Cs.), Karika B., Sinyi T.(Kovács M.), Pallagi J., Mezei B. Vezetőedző: Szabó László

Gól: Szopkó V., Bora P. Ill. Tóth L. Jók: Ifi:

Korhut Mihály: Nagyon örülök, hogy nyertünk gratulálok a csapatnak. Amit kértünk azt végrehajtották a fiúk. Külön örülök, hogy egy, a élbolyba tartozó csapatot sikerült taktikailag legyőznünk!

Szabó László: Nem bírtunk a lelkesen és szervezetten védekező hazai csapattal de főleg a 10/10-et védő hazai kapussal. Meglepően paprikás hangulatú volt a meccs, Kövér sporttársnak nem volt könnyű dolga de remekül megoldotta.

 

Balmazújvárosi FC - Létavértes SC’97 13-0(5-0)

130 néző Vezette: Varga Gy.(Zurbó S., Papp Á.)

Balmazújváros: Csorvási T. - Rákos B.(Galla P.),Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B., Somogyi S., Drobina M., Szegedi B.(Domonkos Sz.), Nagy T., Kovács B.(Harangi N.), Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Létavértes: Kállai P. - Máslányi N., Vida F., Lakatos B., Szalma N., Pankotai L., Boldog L., Mazsu S., Balogh J., Nagy K. Vezetőedző: Árva Barna

Gól: 

Kerek Balázs: Gratulálok a csapatnak a szép győzelemhez! És a legjobbakat kívánom a Létának! Linzinek meg gratulál az egész csapat és kívánjuk a legjobbakat!

Árva Barna: Hősiesen küzdöttünk, gratulálok a csapatnak!

 

A Téglás VSE - BUSE találkozót vasárnap rendezik.

Tabella:

1. Hajdúsámson 4 4 0 0 15-2 12

2. Hajdúnánás FK 4 4 0 0 12-6 12

3. Balmazújvárosi FC 4 3 0 1 18-3 9

4. Sárréti DSK 4 3 0 1 10-4 9

5. Aqua-General HSE 4 3 0 1 7-1 9

6. Püspökladányi LE 4 3 0 1 11-7 9

7. Monostorpályi SE4 2 0 2 8-4 6

8. BUSE 3 2 0 1 7-2 6

9. DEAC 4 1 1 2 3-7 4

10. Kabai Meteorit SE 4 1 1 2 6-11 4

11. Hajdúböszörményi TE 4 1 0 3 6-10 3

12. Nyíradony VVTK 4 0 3 1 3-4 3

13. Téglás VSE 3 0 1 2 2-6 1

14. Bestrong SC 4 0 1 3 4-10 1

15 Létavértes SC’97 4 0 1 3 2-24 1

16. Bocskai SE 4 0 0 4 3-13 0

 

 

