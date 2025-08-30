„Kaptunk annyi lapot, mint más a black jack asztalnál”

Szombaton játszották a vármegyei I. osztály 4. fordulójának alábbi mérkőzéseit:

Bestrong SC - Sárréti DSK 2-3(2-3)

130 néző Vezette: Nagy N.(Czibere B., Erdélyi D.)

Bestrong: Vámos M. - Áros Cs., Gurbai B.(Sallai T.), Barabás Z.(Balogh B.), Bucz B., Juhász B.(Csák Zs.), Berki B.(Besenczky D.), Varga V., Nagy N.(Virág B.), Katona Z., Hegedűs Gy.(Kang J.) Vezetőedző: Kovács Miklós

Sárrétudvari: Kiss B. - Kiss Cs., Jenei B.(Kardos D.), KIss N.(Németh Z.), Balás V., Vass Á., Horváth Á.(Szabó T.), Nagy L.(Dul S.), Kecskés G.(Kolompár A.), Kiss D., Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól:Hegedűs Gy., Gurbai B. Ill. Nagy M., Nagy L., Vass Á.

Jók: Hegedűs Gy. ill. Nagy M., Balás V., Vass Á.

Kovács Miklós: Ezúttal sikerült jól futballoznunk, gólokat szereznünk és ezen felül is helyzeteket kidolgoznunk, de az ellenfél három apró hibánkat könyörtelenül megbüntette.

Szabó Lajos: Egy jó iramú mérkőzésen sikerült elhoznunk a Bestrong otthonából a három pontot ami évek óta nem sikerült. Nézők számára is élvezetes meccset játszott a két gárda. Az első félidő gólparádét hozott amiből mi jöttünk ki jobban, még. Három gólon kívül legalább 3 nagy gólszerzési lehetőségünk volt, ellenfülünk is sokszor eljutott a kapunkig. A műfűhöz mivel nem vagyunk hozzászokva a második félidőre kicsit erőben elfogytunk és már csak az eredmény tartása volt a cél. Ekkor is több lehetősége volt mindkét csapatnak, a hajrában kapusunk nagyot védett és sikerült megtartunk az előnyünket. Nagyon szépen köszönjük Katona Zoltán úrnak a vendéglátást és további sok sikert kívánunk nekik!

Püspökladányi LE - Hajdúböszörményi TE 3-2(0-1)

200 néző Vezette: Szabó P.(Czibere B., Lakatos Z.)

Püspökladány: Oláh Z. - Simon N., Jámbor M., Balogh T.(Dobi B.), Baranyi L., Ferenczi L., Németh M.(Gurbai J.), Mester M.(Szabó P.), Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

HTE: Sallai J. - Papp P., Zubora T.(Csirkés I.), Csecsődi I., Jónizs Á., Buglyó I., Koszta M.(Sustyák B.), Horváth L., Révész M.(Szabó Z.), Szekeres Á., Fehér Z. Vezetőedző: Rákos Csaba