Már 17 éve nincs velünk Garamvölgyi Lajos, a Loki legendás edzője

Címkék#DVSC#emlék#Loki#Garamvölgyi Lajos#Debreceni VSC

A Loki a mester irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését és első Magyar Kupa-győzelmét is.

Haon.hu
Már 17 éve nincs velünk Garamvölgyi Lajos, a Loki legendás edzője

Garamvölgyi Lajos emlékét nem feledik sem a szurkolók, sem a klub

Forrás: DVSC-archív

2008. augusztus 18-án, 17 évvel ezelőtt hatalmas veszteség érte klubunkat, hisz 56 éves korában elhunyt a DVSC egykori sikertrénere, a Loki-szurkolók nagy kedvence, Garamvölgyi Lajos.

Csapatunk a mester irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését (1995) és első Magyar Kupa-győzelmét is (1999). Játékosként is évekig szolgálta a Lokit, edzőként pedig a legnagyobbak közé emelkedett.

Emlékét megőrizzük!

„Te hoztál fel minket a nagyok közé, és Te tettél minket is naggyá, 
Egy igaz ember, igazi mester, egy darabka történelem… 
Ez mind Te vagy nekünk. 
Köszönünk mindent! 
Isten veled, Garamvölgyi Lajos!”

(Loki B-közép)

- emlékezett meg az évfordulóról a Debreceni VSC honlapja.

 

