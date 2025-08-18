1 órája
Már 17 éve nincs velünk Garamvölgyi Lajos, a Loki legendás edzője
A Loki a mester irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését és első Magyar Kupa-győzelmét is.
Garamvölgyi Lajos emlékét nem feledik sem a szurkolók, sem a klub
Forrás: DVSC-archív
2008. augusztus 18-án, 17 évvel ezelőtt hatalmas veszteség érte klubunkat, hisz 56 éves korában elhunyt a DVSC egykori sikertrénere, a Loki-szurkolók nagy kedvence, Garamvölgyi Lajos.
Csapatunk a mester irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését (1995) és első Magyar Kupa-győzelmét is (1999). Játékosként is évekig szolgálta a Lokit, edzőként pedig a legnagyobbak közé emelkedett.
Emlékét megőrizzük!
„Te hoztál fel minket a nagyok közé, és Te tettél minket is naggyá,
Egy igaz ember, igazi mester, egy darabka történelem…
Ez mind Te vagy nekünk.
Köszönünk mindent!
Isten veled, Garamvölgyi Lajos!”
(Loki B-közép)
- emlékezett meg az évfordulóról a Debreceni VSC honlapja.
