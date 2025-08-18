Már 17 éve nincs velünk Garamvölgyi Lajos, a Loki legendás edzője

2008. augusztus 18-án, 17 évvel ezelőtt hatalmas veszteség érte klubunkat, hisz 56 éves korában elhunyt a DVSC egykori sikertrénere, a Loki-szurkolók nagy kedvence, Garamvölgyi Lajos.

Csapatunk a mester irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését (1995) és első Magyar Kupa-győzelmét is (1999). Játékosként is évekig szolgálta a Lokit, edzőként pedig a legnagyobbak közé emelkedett.

Emlékét megőrizzük!

„Te hoztál fel minket a nagyok közé, és Te tettél minket is naggyá,

Egy igaz ember, igazi mester, egy darabka történelem…

Ez mind Te vagy nekünk.

Köszönünk mindent!

Isten veled, Garamvölgyi Lajos!”

(Loki B-közép)

- emlékezett meg az évfordulóról a Debreceni VSC honlapja.