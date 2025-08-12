A futsalosok is elkezdték: a DEAC győzött, de az MVFC kikapott

Ismét szurkolókkal telt meg a DESOK hétfőn este, hiszen kezdetét vette a férfi futsal NB I. 2025/2026-os szezonja. Hazai pályán kezdte az új idényt a DEAC, a Nyírbátor együttese látogatott Debrecenbe az első fordulóban, számolt be róla a hazai csapat a honlapján. Az egyetemisták magabiztos, 4–1-es sikerrel rajtoltak, csak büntetőből tudta bevenni Faragó Ádám kapuját a Nyírbátor.

Peches volt az MVFC

A másik élvonalbeli hajdú-bihari alakulat, az MVFC Berettyóújfalu az Aramist fogadta. Nagy Imre az 1., Rábl János pedig a 2. percben betalált, de a hazaiak számára aztán jött a hideg zuhany... Az ellenfél a 14. percre Büki, Szeghy és Vattamány góljaival fordított. Noha Szabó Lajos a 38. minutumban egalizált, az utolsó pillanatban Szeghy újra bevette a aput, s alakította i a 3–4-es végeredményt.