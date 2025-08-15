Jön az FTC–DVSC meccs – kiderült, lesz-e közvetítés!

A román túra után ismét itthon, de nem hazai pályán játszik felkészülési mérkőzést a DVSC Schaeffler, számolt be róla a debreceni klub a honlapján. Komoly erőfelmérő vár a lányokra, hiszen a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros otthonában, az Elek Gyula Arénában lépnek pályára péntek délután. A Fradi kerete idén is bivalyerős lesz. A nyáron leigazolták Tranborgot és Ingstadot, ráadásul a kispadra is klasszis érkezett az új vezetőedző, Jesper Jensen személyében. Ugyanakkor a mieinket sem kell félteni, hiszen az eddigi felkészülési mérkőzéseinket egy kivétellel mind megnyertük. Csupán a legutóbbin szenvedtünk vereséget a Rapid Bukarest ellen.

A mérkőzés nyilvános, a helyszínen megtekinthető, de közvetítés nem lesz.