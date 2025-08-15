4 órája
Jön az FTC–DVSC meccs – kiderült, lesz-e közvetítés!
Noha felkészülési mékőzés, most is hatalmas csata várható
Forrás: Napló-archív
A román túra után ismét itthon, de nem hazai pályán játszik felkészülési mérkőzést a DVSC Schaeffler, számolt be róla a debreceni klub a honlapján. Komoly erőfelmérő vár a lányokra, hiszen a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros otthonában, az Elek Gyula Arénában lépnek pályára péntek délután. A Fradi kerete idén is bivalyerős lesz. A nyáron leigazolták Tranborgot és Ingstadot, ráadásul a kispadra is klasszis érkezett az új vezetőedző, Jesper Jensen személyében. Ugyanakkor a mieinket sem kell félteni, hiszen az eddigi felkészülési mérkőzéseinket egy kivétellel mind megnyertük. Csupán a legutóbbin szenvedtünk vereséget a Rapid Bukarest ellen.
A mérkőzés nyilvános, a helyszínen megtekinthető, de közvetítés nem lesz.
Dzsudzsák Balázs kimondta, amit gondol: „Tudom, hogy mi lesz a vége, de..."
A DVSC-t is hírbe hozták a Ferencváros kegyvesztett válogatott támadójával?
Olyan érzése van, mintha már több éve itt lenne a DVSC új igazolása
Piro-show a Nagyerdei Stadionban, Baráth Péter góllal tért vissza Debrecenbe!