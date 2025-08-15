augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

4 órája

Jön az FTC–DVSC meccs – kiderült, lesz-e közvetítés!

Címkék#DVSC#DVSC Schaeffler#Ferencváros

Haon.hu
Jön az FTC–DVSC meccs – kiderült, lesz-e közvetítés!

Noha felkészülési mékőzés, most is hatalmas csata várható

Forrás: Napló-archív

A román túra után ismét itthon, de nem hazai pályán játszik felkészülési mérkőzést a DVSC Schaeffler, számolt be róla a debreceni klub a honlapján. Komoly erőfelmérő vár a lányokra, hiszen a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes Ferencváros otthonában, az Elek Gyula Arénában lépnek pályára péntek délután. A Fradi kerete idén is bivalyerős lesz. A nyáron leigazolták Tranborgot és Ingstadot, ráadásul a kispadra is klasszis érkezett az új vezetőedző, Jesper Jensen személyében. Ugyanakkor a mieinket sem kell félteni, hiszen az eddigi felkészülési mérkőzéseinket egy kivétellel mind megnyertük. Csupán a legutóbbin szenvedtünk vereséget a Rapid Bukarest ellen. 

A mérkőzés nyilvános, a helyszínen megtekinthető, de közvetítés nem lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu