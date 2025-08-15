Szoros volt az FTC–DVSC-meccs! – mutatjuk, mi lett a végeredmény

A DVSC péntek délután a Ferencváros otthonában játszott felkészülési mérkőzést. A Loki beszámolója alapján mindkét csapat az első perctől komoly tempót diktált, ami a majd 40 fokos hőségben különösen becsülendő. A debreceni lányok kezdtek eredményesebben, 2–0-ra vezettek, amikor Dragana Cvijics az ötödik perc végén megszerezte a zöld-fehérek első találatát. A Fradi a 11. percben vezetett először (5–4), de ismét fordítottak a vendégek.

Szoros volt a mérkőzés, harmincpercnyi játék után eggyel járt előrébb a házigazda (13–12).

A Loki a fordulást követően öt perc alatt kapott hat gólt, miközben egyszer sem volt eredményes, így alaposan elhúzott a Ferencváros. Petrus Mirtill törte meg az „átkot”. Arról, hogy nem került közelebb a DVSC, Laura Gluser tehetett, pontosabban a világklasszis francia kapus ellen kihagyott helyzetek.

Végül 28–26-ra nyertek a zöld-fehérek, ennek fő oka pedig a második félidő eleji ötperces rövidzárlat.

A meccs jegyzőkönyve itt tekinthető meg.