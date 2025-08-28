augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

1 órája

Sztárszakembert jelentettek be, ez áttörést hozhat a DVSC-nél is!

Címkék#DVSC#Girona#FEC#Five Eleven Capital 0#Marc Boixas#Sevilla#Debreceni VSC

Jelentős nemzetközi tapasztalattal bíró szakemberről van szó. Antonio Cordón távozása után újfent spanyol nemzetiségű futballigazgatót nevezett ki a Five Eleven Capital.

Molnár Szilárd

Megvan a Debreceni VSC-ben (még) kisebbségi tulajdonos Five Eleven Capital (FEC) új futballigazgatója. Annak idején elég nagy port kavart, hogy a korábbi sportvezető, a spanyol Antonio Cordón – miután Debrecenben is alaposan tájékozódott a klub körüli helyzetről – júniusban elhagyta a Five Eleven Capitalt, és három évre aláírt a Sevilla együtteséhez. A FEC azóta kereste az utódot, és most úgy tűnik, a szintén spanyol Marc Boixasa személyében meg is találta.

Megvan a Debreceni VSC-ben (még) kisebbségi tulajdonos Five Eleven Capital (FEC) új futballigazgatója, a spanyol Marc Boixasa augsztustól látja el a posztot.
Augsztustól Marc Boixasa a Five Eleven Capital új futballigazgatója
Forrás: Al-Hilal

Five Eleven Capital: neves kluboknál dolgozott az új szakember

A 38 éves szakember több nyelven beszél, eddigi pályafutása során jelentős európai – elsősorban angol – és közel-keleti kluboknál dolgozott, főként a háttérműveletek, a játékosok integrációja és az üzleti teljesítmény területén. Szakmai gyakorlatát a Barcelona és a Sevilla együtteseinél töltötte 2007 és 2009 között, majd 2010-ben a Girona együttesénél helyezkedett el, ahol tanácsadóként segítette a klubot stratégiai és operatív kérdésekben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Marc Boixasa karrierje következő állomása a Manchester City együttese volt.

A 2012-től 2021-ig tartó időszakban kezdetben az üzleti területen dolgozott, majd az U21-es csapatmenedzsereként, később pedig az első csapat operatív vezetőjeként tevékenykedett, jelentősen hozzájárulva Pep Guardioláék sikereihez. Ezt követően projektmenedzserként egy évet eltöltött az angol óriásklubot birtokló City Football Groupnál, ahol a holding globális működését támogatta.

2022-ben ismét váltott: az akkor angol másodosztályú Burnley gárdájánál folytatta, előbb futballtanácsadóként, majd csapatvezetőként, kulcsszerepet játszva az egyesület stratégiai fejlesztéseiben és az élvonalba jutásában.

Marc Boixasa 2024-ben szezon közben elfogadta a dúsgazdag szaúdi Al-Hilal ajánlatát, ahol futballüzleti és teljesítményigazgatóként dolgozott egészen idén júliusig, mostantól pedig sportigazgatóként a Five Eleven Capital – és vélhetően a DVSC – futballstratégiájának fejlesztéséért és hosszú távú céljainak eléréséért felel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu