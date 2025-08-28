Sztárszakembert jelentettek be, ez áttörést hozhat a DVSC-nél is!

Megvan a Debreceni VSC-ben (még) kisebbségi tulajdonos Five Eleven Capital (FEC) új futballigazgatója. Annak idején elég nagy port kavart, hogy a korábbi sportvezető, a spanyol Antonio Cordón – miután Debrecenben is alaposan tájékozódott a klub körüli helyzetről – júniusban elhagyta a Five Eleven Capitalt, és három évre aláírt a Sevilla együtteséhez. A FEC azóta kereste az utódot, és most úgy tűnik, a szintén spanyol Marc Boixasa személyében meg is találta.

Five Eleven Capital: neves kluboknál dolgozott az új szakember

A 38 éves szakember több nyelven beszél, eddigi pályafutása során jelentős európai – elsősorban angol – és közel-keleti kluboknál dolgozott, főként a háttérműveletek, a játékosok integrációja és az üzleti teljesítmény területén. Szakmai gyakorlatát a Barcelona és a Sevilla együtteseinél töltötte 2007 és 2009 között, majd 2010-ben a Girona együttesénél helyezkedett el, ahol tanácsadóként segítette a klubot stratégiai és operatív kérdésekben.

Marc Boixasa karrierje következő állomása a Manchester City együttese volt.

A 2012-től 2021-ig tartó időszakban kezdetben az üzleti területen dolgozott, majd az U21-es csapatmenedzsereként, később pedig az első csapat operatív vezetőjeként tevékenykedett, jelentősen hozzájárulva Pep Guardioláék sikereihez. Ezt követően projektmenedzserként egy évet eltöltött az angol óriásklubot birtokló City Football Groupnál, ahol a holding globális működését támogatta.

2022-ben ismét váltott: az akkor angol másodosztályú Burnley gárdájánál folytatta, előbb futballtanácsadóként, majd csapatvezetőként, kulcsszerepet játszva az egyesület stratégiai fejlesztéseiben és az élvonalba jutásában.

Marc Boixasa 2024-ben szezon közben elfogadta a dúsgazdag szaúdi Al-Hilal ajánlatát, ahol futballüzleti és teljesítményigazgatóként dolgozott egészen idén júliusig, mostantól pedig sportigazgatóként a Five Eleven Capital – és vélhetően a DVSC – futballstratégiájának fejlesztéséért és hosszú távú céljainak eléréséért felel.