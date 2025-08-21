augusztus 21., csütörtök

Debreceni VSC

29 perce

Real Madrid-játékossal erősít a DVSC együttese?

Szép jövőt jósolnak a játékosnak. Erik Vázquez a támadósor több posztján is bevethető labdarúgó.

Haon.hu

A Real Madrid fiatal játékosa, Erik Vázquez (teljes nevén Erik Vázquez Granados) karrierjében új fejezet nyílhat, ugyanis spanyol források szerint a Debreceni VSC együtteséhez igazolhat – az információt Manuel Villalobos osztotta meg az X.com-on. A 19 éves támadó 2006. február 24-én született Begurben. Pályafutását a Girona akadémiáján kezdte, ahol 2019 és 2022 között nevelkedett, és gyorsan a klub egyik legnagyobb tehetségévé vált. 

A Real Madrid fiatal játékosa, Erik Vázquez (teljes nevén Erik Vázquez Granados) karrierjében új fejezet nyílhat, ugyanis spanyol források szerint a Debreceni VSC együtteséhez igazolhat
A Real Madrid fiatal játékosa, Erik Vázquez spanyol források szerint a Debreceni VSC együtteséhez igazolhat 
Forrás: Real Madrid-archív

Erik Vázquezre gyorsan felfigyeltek a madridiak

2022-ben a Real Madrid szerződtette az utánpótlásrendszerébe (La Fábrica), ahol a Juvenil C (U17), majd a Juvenil A (U19) csapatokban bizonyított. Sokoldalúsága – képes mindkét szélen játszani, valamint belső csatárként is hatékony – hamar feltűnést keltett.

Erik Vázquez a 2024/2025-ös szezonban kölcsönben visszatért a Girona együtteséhez, ahol a B-csapatban (Tercera Federación) és az ifjúsági együttesben szerepelt, beleértve az UEFA Ifjúsági Ligát is. A talált adatok alapján eddigi karrierje során összesen 123 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 21 gólt szerzett, és hozzájárult csapatai sikeréhez, például a Real Madrid ificsapatának bajnoki címeihez. 

Bilal Yalcinkaya
Forrás: © Instagram

Érdekesség, hogy a ugyancsak az X-en osztották meg, miszerint a német negyedosztályú Hamburg II. csapatában  szereplő, német U19-es válogatott Bilal Yalcinkaya is a DVSC látókörébe kerülhetett. Ám a 19 esztendős támadó középpályás azóta lábsérülést szenvedett, ami előrevetíti, hogy nem lesz a Loki játékosa.

Egy videó-összeállítás Erik Vázquezről:

