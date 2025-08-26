augusztus 26., kedd

Izsó névnap

23°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átigazolás

1 órája

A Real Madridtól igazolt csatárt a DVSC - hivatalos!

Címkék#DVSC#Debreceni VSC#igazolás

A 19 éves játékos 2022-ben került a királyiakhoz. A Debreceni VSC szerződtette Erik Vázquezt.

Haon.hu

A Debreceni VSC szerződtette Erik Vázquezt. A 19 éves csatár a Girona utánpótlásából 2022-ben került a Real Madridhoz, amelynek korosztályos csapataiban bizonyította tehetségét. A támadó a legutóbbi idényben kölcsönben a Girona ifjúsági együttesében szerepelt, mostantól pedig Debrecenben teheti meg az első nagyobb lépéseket a felnőtt futballban - írja a közösségi oldalán a DVSC. 

Erik Vázquez a DVSC legújabb igazolása
Erik Vázquez a DVSC legújabb igazolása
Forrás: Facebook/DVSC

Hozzáteszik, a játékos egyelőre a tartalékcsapatban kap szerepet, de várhatóan hetente legalább egy napot az első gárdával fog tréningezni.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ahogy országosan elsőként megírtuk, a DVSC érdeklődött a spanyol fiatal iránt. A támadósor több posztján is bevethető játékos eddigi karrierje során összesen 123 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 21 gólt szerzett, és hozzájárult csapatai sikeréhez, például a Real Madrid ificsapatának bajnoki címeihez. A legjobb pillanataiból összeállított videót megtaláljátok ebben a cikkben:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu