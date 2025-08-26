A Real Madridtól igazolt csatárt a DVSC - hivatalos!

A Debreceni VSC szerződtette Erik Vázquezt. A 19 éves csatár a Girona utánpótlásából 2022-ben került a Real Madridhoz, amelynek korosztályos csapataiban bizonyította tehetségét. A támadó a legutóbbi idényben kölcsönben a Girona ifjúsági együttesében szerepelt, mostantól pedig Debrecenben teheti meg az első nagyobb lépéseket a felnőtt futballban - írja a közösségi oldalán a DVSC.

Erik Vázquez a DVSC legújabb igazolása

Forrás: Facebook/DVSC

Hozzáteszik, a játékos egyelőre a tartalékcsapatban kap szerepet, de várhatóan hetente legalább egy napot az első gárdával fog tréningezni.

Ahogy országosan elsőként megírtuk, a DVSC érdeklődött a spanyol fiatal iránt. A támadósor több posztján is bevethető játékos eddigi karrierje során összesen 123 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 21 gólt szerzett, és hozzájárult csapatai sikeréhez, például a Real Madrid ificsapatának bajnoki címeihez.