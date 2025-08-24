Kassai és kunhegyesi győzelmek a 29. Eötvös Kupán

A terem Eötvös Kupán három napon keresztül küzdöttek a csapatok a minél jobb helyezésekért. Első nap öt pályán folytak a küzdelmek. A lányoknál ismét sikerült egy 16 fős jó mezőnyt összehozni. Több olyan csapat is nevezett, akik korábban már vagy nyertek Eötvös Kupát, vagy az élmezőnyben végeztek. Közülük a vajdasági GZOK Kikinda, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov, a korábbi amatőr diákolimpiai bajnok Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, a hazájában minden korosztályban bajnok máltai Swieqi Phoenix VC is éremesélyesnek számított.

Több napon át küzdöttek az Eötvös Kupáért

Az első játéknap után a csoportok első két helyezettjei jutottak a felsőházba, ahol a csoportelsők a csoportmásodikokkal keresztjátékot játszottak. A pénteki nap zárásaként a csapatok felvonultak a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Házban. A hölgyeknél a legjobb 8 közé a máltai Swieqi Phoenix VC, a GZOK Kikinda, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov, a lengyel Bobowa és a szintén lengyel Grybow, az Eötvös DSE U17-es csapata és a Tálent SE kerültek. A kieséses keresztjáték után a GZOK Kikinda, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov és az Eötvös DSE jutottak a legjobb négy közé. A döntőbe jutásért az Eötvös DSE a kikindaiakat, míg a GT12 az eperjesieket győzte le izgalmas találkozókon. A harmadik helyet a GZOK Kikinda szerezte meg. A döntőig szettveszteség nélkül menetelő Eötvös DSE a döntőben nem tudta megismételni addigi jó játékát, így a legnagyobb kupa Kassára került.

VÉGEREDMÉNY: LÁNYOK: 1. Gymnázium Trebisovska 12, Kosice (Szlovákia) 2. Eötvös DSE U17 3. GZOK Kikinda (Szerbia) 4. ŠK Elba Prešov (Szlovákia) 5. MKS Podkarpacie Bobowa (Lengyelország) 6. Swieqi Phoenix VC (Málta) 7. Akademia Mosir Grybów (Lengyelország) 8. Tálent SE 9. Korpilahden Pyrintö (Finnország) 10. Eötvös DSE U15 „A” 11. UKS San Lesko U13 (Lengyelország) 12. OK Kikinda (Szerbia) 13. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 14. UKS San Lesko U15 (Lengyelország) 15. UKS San Lesko U12 (Lengyelország) 16. Arany János Gimnázium, Berettyóújfalu

A fiúknál 8 csapat nevezett. Itt is a csoportok második és harmadik helyezettjeinek győztesei jutottak a csoportelsőkön kívül a legjobb négybe. Érdekesség, hogy az egyik csoportharmadik, a Svetits DSE előbb legyőzte a csoportmásodik DEAC együttesét, majd a csoportelső Szolnokot is két vállra fektette, így bejutott a döntőbe. Itt már érvényesült a papírforma és a Kunhegyes ESE játékosai vehették át Bognár Istvántól, az Eötvös DSE körzetének önkormányzati képviselőjétől az aranyérmeket. A bronzmérkőzésen a Szolnoki Sportcentrum győzött a Tiszaújváros gárdája ellen.