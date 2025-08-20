1 órája
Öt ország játékosai is érmet szereztek az idei Eötvös Kupán
Hajdúnánás immár tizenkettedszer volt kiváló házigazdája Kelet-Európa legnagyobb röplabda utánpótlás eseményének.
Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű sportrendezvénye, az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna a strandröplabdával kezdődött hétfőn. Ismét emelkedett a tornán résztvevő országok száma, hiszen először szerepelt a versenyen kongói és tanzániai játékos, így a torna történetében eddig 5 földrész 65 országából voltak résztvevők, idén pedig – az utolsó napokban történt jelentkezéseknek köszönhetően – végül 14 ország játékosai küzdöttek a minél jobb helyezésekért. Hétfőn a női és a leány kategóriákra került sor, kedden a férfiak, a fiúk és a vegyes párosok küzdöttek, A soknemzetiségű mezőnyben számos hazai egyesület is képviseltette magát. A strandröplabda Eötvös Kupát Tóth Kinga Emlékversenyként is rendezték. Az egyesület két és fél éve elhunyt tagjának a tiszteletére egy perces gyász szünettel indult a nap. Még az első találkozó előtt két győztest is hirdettek a szervezők. Pavlik Zsanett, a Szentesi KK képviseletében - a szervező egyesületet nem számítva - a legtöbb párost indító klubnak járó serleget vehette át. Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi pedig a standröplabda párosok között meghirdetett like-verseny győzteseiként kaptak az Aranyvirág Ékszerszalon által felajánlott ékszer-utalványokat.
A lány U12-es kategóriában fővárosi siker született. A Kovács Inez – Szanyi Feri Panna kettős Bódi Judit polgármester asszonytól vehette át az okleveleket, érmeket, kupákat, valamint a szervezők és a Hajdúnánás önkormányzata által felajánlott ajándékcsomagokat. Második helyen az Eötvös DSE sportolói, Puskás Laura és Szabó Lilla végeztek, a harmadikon a kunhegyesi Horváth Nadin és Szabó Korina. Az U14-es lányoknál a Szentesi KK játékosai diadalmaskodtak, megelőzve a kisebb kategóriában győztes Kovács Inezt és Szanyi Feri Pannát, valamint a Debrecen finn testvérvárosából, Jyväskyläből érkező Alisa Nuiját és Venla Verist. Az U16-os kategóriában a döntőbe az Eötvös DSE sportolói, Veress Petra és Zombori-Bódi Boglárka, valamint a felvidéki Nagykaposról érkező Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi jutottak, végül a végjátékban a Beachvolley Mustang játékosai fordították a maguk javára az eredményt. A bronzérmeket a finn Emilia Nuija és Fanni Varis vehették át. Az U18-as lányoknál a Szolnoki Sportcentrum versenyzői, Solti Zsófia és Töreki Emese veretlenül győztek, a kunhegyesi Apostol Liza és Dobi Fanni Erzsébet, valamint a gödöllői Lábiscsák Lola és Szatmári Csenge Réka előtt. Az U20-as hölgyeknél az eggyel kisebb kategóriában bronzérmet szerző Lábiscsák Lola és Szatmári Csenge Réka vihették haza a szép kerámia kupákat és a legtöbb ajándékot. A második helyre a debreceni Boros Anna és Papp Anna, a harmadikra a szintén Gödöllői színekben induló Tímár Míra és Tóth Roxána értek be. A verseny felnőtt női kategóriájában Algéria válogatott játékosai taroltak. Az aranyérmek Hassaine Ikram és Soualmi Melissa, bronzok Benmokhtar Chahla és Rabak Mazari Bekhta nyakaiba kerültek. Közéjük tudott beékelődni több szép győzelem után a debreceni Daniló Alexandra és Endresz Gerorgina.
Az U18-as fiúk eredményhirdetésén ismét megjelent Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere és ő adta át az okleveleket és a díjakat. Az ilyen korú lányokhoz hasonlóan itt is a Szolnoki Sportcentrum játékosai győztek, Reiner Erik Milán és Zsigmond Ákos szép játékkal utasították maguk mögé a mezőnyt. Az ezüstérmeket Tóth Balázs és Tóth Botond, míg a bronzérmeket Buzogány Botond és Pisák Roland vihették haza. A felnőtt férfiak versenyében algériai házidöntő volt. Magas színvonalú élvezetes találkozó után a nézőtér vastapssal jutalmazta mindkét küzdő felet. A győzelmet a Kallouch Mohamed Islam és Sauadi Mohamed szerezték meg, válogatott edzőpartnereik Bousaid Laid és Amin Karah ellen. A bronzérmeket a nagyváradi Crrisan Laurean Andrei és Sorin Agud vihették haza.
A mix kategóriában mindkét fél részéről duplázás történt. Az algériai válogatott tagjai, a hölgyeknél győztes Hassaine Ikram és a férfiaknál is bajnok Sauadi Mohamed szerezték meg a győzelmet. A második helyre a kunhegyesi Szabó Sára Liza és Molnár Balázs, a harmadikra a román Chis Flavia és Crisan Laurean Andrei értek be.
Csütörtökön kezdődik a terem Eötvös Kupa, amely majd szombaton délután zárul –áll a szervezők hírlevelében.
