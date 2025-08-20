Öt ország játékosai is érmet szereztek az idei Eötvös Kupán

Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű sportrendezvénye, az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna a strandröplabdával kezdődött hétfőn. Ismét emelkedett a tornán résztvevő országok száma, hiszen először szerepelt a versenyen kongói és tanzániai játékos, így a torna történetében eddig 5 földrész 65 országából voltak résztvevők, idén pedig – az utolsó napokban történt jelentkezéseknek köszönhetően – végül 14 ország játékosai küzdöttek a minél jobb helyezésekért. Hétfőn a női és a leány kategóriákra került sor, kedden a férfiak, a fiúk és a vegyes párosok küzdöttek, A soknemzetiségű mezőnyben számos hazai egyesület is képviseltette magát. A strandröplabda Eötvös Kupát Tóth Kinga Emlékversenyként is rendezték. Az egyesület két és fél éve elhunyt tagjának a tiszteletére egy perces gyász szünettel indult a nap. Még az első találkozó előtt két győztest is hirdettek a szervezők. Pavlik Zsanett, a Szentesi KK képviseletében - a szervező egyesületet nem számítva - a legtöbb párost indító klubnak járó serleget vehette át. Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi pedig a standröplabda párosok között meghirdetett like-verseny győzteseiként kaptak az Aranyvirág Ékszerszalon által felajánlott ékszer-utalványokat.

A mix kategória legjobbjai

A lány U12-es kategóriában fővárosi siker született. A Kovács Inez – Szanyi Feri Panna kettős Bódi Judit polgármester asszonytól vehette át az okleveleket, érmeket, kupákat, valamint a szervezők és a Hajdúnánás önkormányzata által felajánlott ajándékcsomagokat. Második helyen az Eötvös DSE sportolói, Puskás Laura és Szabó Lilla végeztek, a harmadikon a kunhegyesi Horváth Nadin és Szabó Korina. Az U14-es lányoknál a Szentesi KK játékosai diadalmaskodtak, megelőzve a kisebb kategóriában győztes Kovács Inezt és Szanyi Feri Pannát, valamint a Debrecen finn testvérvárosából, Jyväskyläből érkező Alisa Nuiját és Venla Verist. Az U16-os kategóriában a döntőbe az Eötvös DSE sportolói, Veress Petra és Zombori-Bódi Boglárka, valamint a felvidéki Nagykaposról érkező Ramona Vajdová és Zoé Kaszonyi jutottak, végül a végjátékban a Beachvolley Mustang játékosai fordították a maguk javára az eredményt. A bronzérmeket a finn Emilia Nuija és Fanni Varis vehették át. Az U18-as lányoknál a Szolnoki Sportcentrum versenyzői, Solti Zsófia és Töreki Emese veretlenül győztek, a kunhegyesi Apostol Liza és Dobi Fanni Erzsébet, valamint a gödöllői Lábiscsák Lola és Szatmári Csenge Réka előtt. Az U20-as hölgyeknél az eggyel kisebb kategóriában bronzérmet szerző Lábiscsák Lola és Szatmári Csenge Réka vihették haza a szép kerámia kupákat és a legtöbb ajándékot. A második helyre a debreceni Boros Anna és Papp Anna, a harmadikra a szintén Gödöllői színekben induló Tímár Míra és Tóth Roxána értek be. A verseny felnőtt női kategóriájában Algéria válogatott játékosai taroltak. Az aranyérmek Hassaine Ikram és Soualmi Melissa, bronzok Benmokhtar Chahla és Rabak Mazari Bekhta nyakaiba kerültek. Közéjük tudott beékelődni több szép győzelem után a debreceni Daniló Alexandra és Endresz Gerorgina.